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北市這2條路停重機半價 42處停車場供重機月票

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
重機停放於小型車或重機共用格位者，須依車格內藍色斜向輔助分隔線指向。圖／北市停管處提供
重機停放於小型車或重機共用格位者，須依車格內藍色斜向輔助分隔線指向。圖／北市停管處提供

北市府於6月底在大安區辛亥路2段大型重型機車專用格位、光復南路路邊小型車與大型重型機車共用格位，試辦大型重型機車臨停優惠，可享有半價費率優惠；另外，停管處也要販售各停車場重機月票，數量將從去年4處停車場，增加至42處，民眾可上網辦理抽籤。

停管處表示，為了解大型重型機車停放路邊停車格提供優惠費率的可行性，於6月27日起，在大安區辛亥路2段（復興南路至建國南路）大型重型機車專用格位、光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）路邊小型車與大型重型機車共用格位，停放重機可享有計時費率半價優惠。

停管處提醒，重機停放於小型車或重機共用格位者，須依車格內藍色斜向輔助分隔線指向，依序停放，若跨越分向線停放者，則仍採小型車費率收費，試辦期間會觀察該類格位停放及使用情形，以利後續政策研議。

停管處指出，會在這2條路段是因為比較靠近市中心，停放重型機車的人比較多，選擇共用和專用格位試辦，檢視未來是否有需要擴大，也會觀察停放方式，看重機騎士喜歡半價還是原價的停放方式，都會去做統計。

另外，停管處去年9月到今年3月期間，在玉成公園等4處停車場試辦販售大型重型機車月票，售價為全日月票半價，觀察使用情形良好，現已推廣至所轄42處停車場，民眾可上網申請抽籤。

停管處說，購買各場重機月票的車主，車輛僅能停放於「大型重型機車專用格位」，不得停放汽車格位及「大型重型機車優先格位」，如發現有未依規定停放的情形將開立勸導單，達3次會取消購買重型機車月票的資格。

6月27日起，在大安區辛亥路2段（復興南路至建國南路）大型重型機車專用格位、光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）路邊小型車與大型重型機車共用格位，停放重機可享有計時費率半價優惠。圖／北市停管處提供
6月27日起，在大安區辛亥路2段（復興南路至建國南路）大型重型機車專用格位、光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）路邊小型車與大型重型機車共用格位，停放重機可享有計時費率半價優惠。圖／北市停管處提供

重機 停車場 基隆

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