八里舊公所改建為200坪市民活動中心 增加公共空間

由八里舊公所改建的八里市民活動中心及銀髮俱樂部，今天正式啟用，新北市民政局長柯慶忠表示，預估可讓訊塘里和荖阡里等周邊約7千位民眾使用。

八里區長陳炳仲說明，舊公所因建物老舊耐久性損壞，於去年進行結構補強及立面改造工程，投入逾1千5百萬經費，將1、2樓共200坪空間分區規劃為市民活動中心及銀髮俱樂部，提供市民辦理各項活動。

陳炳仲說，八里區原設於土地公廟的訊塘銀髮俱樂部，因活動空間受限，為提供長輩更舒適空間，在八里市民活動中心整修時，同步規劃銀髮俱樂部空間，配置卡拉OＫ、茶飲、棋具及運動器材等設備，未來也將結合多元資源辦理老人共餐及動健康等活動增進交流，讓長輩感受家的溫暖。

此外，考量八里區近年來人口漸增，為提供居民充裕的運動處所，日前中央及地方合力斥資逾4千萬元，啟用北河公園、頂罟活動中心及龍米市民活動中心3座天幕籃球場，今日八里區工商發展促進會並贈送166顆優質籃球給轄內5間國中小學，鼓勵運動及體育發展。

陳炳仲說，3座天幕籃球場外觀設計結合周遭學校及社區意象，增添八里風采，其中頂罟活動中心天幕球場，以樹為設計發想，營造出樹下乘涼、跑跳、運動休閒意象，並呼應八里行政中心及頂罟活動中心配色；北河公園天幕籃球場則以圓拱設計，高低交錯的雙拱造型搭配清新的藍綠配色，圓拱間並設置百葉通風口，增加球場明亮度以及空氣流通。