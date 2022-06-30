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北市自來水園區戲水設施開放 限定2天免費入園

中央社／ 台北30日電

暑假即將到來，台北自來水事業處今天表示，7月2日開放自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，2日至3日提供免費入園限定優惠，園區將持續落實COVID-19防疫措施。

北水處發布新聞資料指出，自來水園區今年以「今夏瘋玩水」為主題，7月2日正式開放全區戲水設施，園區「水鄉庭園」內有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼遊戲設施，是炎炎夏日消暑最佳選擇。

此外，7月2日當天上午10時，自來水園區現場準備趣味表演、有獎徵答、申辦水費電子帳單送好禮等活動，歡迎爸媽帶小朋友一起戲水同樂、重返夏日消暑時光。

北水處表示，考量部分民眾對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍有疑慮，自來水園區將落實防疫措施，為遊客健康安全把關。

自來水園區防疫措施包含量測體溫、提供酒精消毒、加強清消頻率、定時水質檢測、員工自主健康管理等，園區「水鄉庭園」出入口設置即時人流顯示器，可同步於官網查看，超過500人將暫停開放進入戲水區，以符合社交安全距離。更多相關訊息可至自來水園區網站查詢。

另一方面，高中以下學校從7月1日開始放暑假，7月1日起，台北市立動物園將重新開放並祭出限量來園禮；兒童新樂園延長營業時間至晚間8時，下午4時入園可享「一日樂Fun券」買一送一優惠。

COVID-19 疫情 健康管理

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