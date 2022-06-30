快訊

分科測驗衝刺／生物「實驗題」易失分 疫情相關單元要留意

大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強

台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北成立登山巡檢志工隊 已500人參加守護山林環境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市觀旅局成立登山巡守志工隊，守護登山安全。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局成立登山巡守志工隊，守護登山安全。圖／新北市觀旅局提供

因疫情影響，民眾轉而從事登山戶外活動，登山路線人潮增加，新北市觀光旅遊局表示，為了守護遊客提升登山安全，結合山友志工及民間團體，今年成立登山巡檢志工隊，藉由喜愛登山民眾的力量，辦理淨山活動，或定期協助巡視登山設施及周邊環境。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市擁有許多登山步道，轄區內步道環境多為自然原始，深受登山民眾的喜愛，如淡蘭古道、微笑山線、及青春山海線等自然步道旅遊品牌，為了讓民眾登山旅遊更安全，結合山友志工成立巡檢隊及相關淨山活動，成立至今己有6隊約500人加入。

楊宗珉表示，有狀況可透過群組即時通訊回報，必要時同步通知當地區公所立即處理或設置臨時警戒標示，後續再由新北市府評估進行修繕或工程改善。

觀旅局也提醒，暑假將至，出遊人潮即將到來，登山遊客要了解自己體能及腳程狀況，接著調查步道地理環境、長度、出入口及附近交通接駁位置，依自身體能規劃中途休憩地點及登山時間，最重要是在出發前，注意當天天氣及記得結伴同行，避免發生狀況。喜愛步道旅遊的民眾，可至新北觀光旅遊網「OK旅遊」專區，皆可選擇適合自己的旅遊行程。

觀旅局長楊宗珉表示，觀旅局結合山友志工成立巡檢隊及相關淨山活動，成立至今己有6隊約500人加入。圖／新北市觀旅局提供
觀旅局長楊宗珉表示，觀旅局結合山友志工成立巡檢隊及相關淨山活動，成立至今己有6隊約500人加入。圖／新北市觀旅局提供

山友 登山步道

延伸閱讀

不用出門就能運動 新北推線上夏令運動挑戰賽

新北112年接手經營環狀線 北捷籲速提人力計畫

Novavax最快7月8日開打 新北：中央尚未公告配發數量

林務局推「無痕山林」 山友檢視屏東里龍山有進步

相關新聞

全台最美辦公樓 新北古蹟如今破敗不堪

日治時代擁有「全台最美辦公大樓」美稱的三峽庄役所，隨著時代演變如今變身歷史文物館並列為新北市定古蹟。日前民眾前往參觀，卻...

五股變電箱爆炸1564戶停電 原因是...小鳥築巢惹禍！

新北市五股區今天早上8點半起部分路段傳出停電，有民眾在臉書社團「我是五股人」表示，聽到「碰」一聲後就停電了，新北市消防局...

新北成立登山巡檢志工隊 已500人參加守護山林環境

因疫情影響，民眾轉而從事登山戶外活動，登山路線人潮增加，新北市觀光旅遊局表示，為了守護遊客提升登山安全，結合山友志工及民...

永和民權社區飛澎湖七美 為西湖長者化妝披婚紗圓夢

新北市永和區民權社區發展協會飛到澎湖縣七美鄉西湖，和當地的社區發展協會辦一場別開生面的「愛在七美．銀髪圓夢婚紗秀」，讓當...

缺工料影響疏左堤防整建 再追加預算拚五股新市鎮解禁

新北市二重疏洪道左側堤防不符現代防洪標準，中央3年前全額補助11億餘元，卻因原物料不斷上漲不斷流標，水利局近日追加3億經...

競選LOGO非傳統國民黨藍？蔣萬安：不分彼此、都是一體

國民黨台北市市長參選人蔣萬安上午公布台北市長競選標語、LOGO，以「你+台北就是無限」競選標語，競選LOGO是為多重線條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。