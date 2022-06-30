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新北成立登山巡檢志工隊 已500人參加守護山林環境
因疫情影響，民眾轉而從事登山戶外活動，登山路線人潮增加，新北市觀光旅遊局表示，為了守護遊客提升登山安全，結合山友志工及民間團體，今年成立登山巡檢志工隊，藉由喜愛登山民眾的力量，辦理淨山活動，或定期協助巡視登山設施及周邊環境。
觀旅局長楊宗珉表示，新北市擁有許多登山步道，轄區內步道環境多為自然原始，深受登山民眾的喜愛，如淡蘭古道、微笑山線、及青春山海線等自然步道旅遊品牌，為了讓民眾登山旅遊更安全，結合山友志工成立巡檢隊及相關淨山活動，成立至今己有6隊約500人加入。
楊宗珉表示，有狀況可透過群組即時通訊回報，必要時同步通知當地區公所立即處理或設置臨時警戒標示，後續再由新北市府評估進行修繕或工程改善。
觀旅局也提醒，暑假將至，出遊人潮即將到來，登山遊客要了解自己體能及腳程狀況，接著調查步道地理環境、長度、出入口及附近交通接駁位置，依自身體能規劃中途休憩地點及登山時間，最重要是在出發前，注意當天天氣及記得結伴同行，避免發生狀況。喜愛步道旅遊的民眾，可至新北觀光旅遊網「OK旅遊」專區，皆可選擇適合自己的旅遊行程。
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