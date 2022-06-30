不用出門就能運動 新北推線上夏令運動挑戰賽

暑假將至，新北教育局今年與優力勁聯股份有限公司（Uniigym）合作，推出「夏令運動挑戰賽」於明起線上，只要就讀新北公私立高國中小學生皆可參加，讓學生在家就可以使用APP進行AR多元運動課程，降低外出染疫的風險。教育局張明文表示，活動期間消耗卡洛里每組前50名，將頒發500元圖書禮券。

張明文說，雖暑假仍在疫情期間，但新北推出2022夏令運動挑戰賽，課程除提供遠距指導示範方案，更透過遊戲化運動方式讓孩子享受不受時空限制。這次與Uniigym合作，透過互聯網健身體感科技及AI運算技術服務應用推出運動挑戰賽。從7月起至8月底，課程包括有氧、肌力訓練、體操、瑜珈等，卡洛里累積消耗每組前50名，暑期後頒發每名獎勵500元圖書禮券。

大觀國小校長吳國銘表示，學校老師反映在體驗過這次互動體感健身APP後，能強化自己在體育課程的教學指導細節，並透過APP影片的完整解說提升自己教學效能。也收到不少家長反映，運用APP運動模式很不錯，尤其是孩子疫情期間在家線上上課學習較缺乏運動，是適合的在家運動模式。

3年級賴妍言則說，之前上線上體育課時，老師有時候會放勁歌熱舞的影片讓我們跟著跳，雖然很好玩，但是動作都太難了跟不上，後來接觸這個APP，有多元的運動選項可以選擇，例如像律動伸展的活動，能容易跟上影片裡面的老師動作，實在太棒了!