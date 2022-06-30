全台最美辦公樓 新北古蹟如今破敗不堪

日治時代擁有「全台最美辦公大樓」美稱的三峽庄役所，隨著時代演變如今變身歷史文物館並列為新北市定古蹟。日前民眾前往參觀，卻發現正門窗框毀壞卻未修繕，建物內也多處滲水、壁癌，批評列為古蹟也未見細心維護，三峽公所則表示正進行修復及再利用計畫，通過審查即可進行修繕。

1929年完工、已有93年歷史的新北市三峽歷史文物館，2018年時被新北市列為市定古蹟，前身為三峽庄役所，即為日治時代的公所，由於三峽早期河運興盛，當時因此興建此建物，大樓完工並獲得全台最美辦公大樓美稱，隨著時代演變成為三峽鎮公所、清潔隊等用途，現今則為三峽歷史文物館，免費供民眾參觀。

不過這近百年的建物，雖然被列為市定古蹟，但如今破損、毀壞隨處可見，日前民眾前往參觀發現正門旁的窗框已毀壞卻不見修復，內部門框、牆壁也多處毀損，驚訝被列為新北市定古蹟的建物，卻未見細心維護任其持續敗壞，批評市府未用心管理。

由於古蹟受文化資產保存法及古蹟修復及再利用辦法所規範保護，古蹟若需動工修復，需經文資審查委員會核准，建物管理單位三峽區公所2020年花費150萬元請建築師擬出修復報告、預計花費3896萬元對建物進行整體翻修。

但去年12月報告送進新北市文化局後，因審查委員對於修復報告有諸多疑慮，包括要求補充修復沿革、檢討建物潮濕原因、排水問題說明等，報告因此被4度退件，古蹟審查委員細心審查報告的主因，即是維護古蹟原始風貌、永續保存歷史建物。但也因報告未能通過委員審查，因此建物遲遲未能進行修繕。