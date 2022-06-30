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永和民權社區飛澎湖七美 為西湖長者化妝披婚紗圓夢
新北市永和區民權社區發展協會飛到澎湖縣七美鄉西湖，和當地的社區發展協會辦一場別開生面的「愛在七美．銀髪圓夢婚紗秀」，讓當地銀髪長者化妝披上婚紗，重溫數十年前結婚的幸福時刻。
永和民權社區長者一向勇於嘗試挑戰學習，曾經在板橋火車站擊鼓快閃，引來千人圍觀鼓掌叫好；也曾到台東蘭嶼挑戰浮潛，到山林溯溪；或是到電視台學習當主播、當網紅。這次又到澎湖七美和在地長者以別開生面的方式相見歡。
長者們扛起32套婚紗禮服、捧花、梳化妝箱、音響設備及道具，先搭高鐵再轉搭飛機、搭船，最後抵達澎湖縣七美鄉西湖社區，是不小的體能挑戰。
社區發展協會理事長邱秀蘭說，協會先前到七美鄉西湖社區輔導社區發展課程，與身兼村長的理事長呂汶駿聊天後，得知七美是小島偏鄉，很多長者們在年輕結婚時生活比較辛苦，幾乎都沒穿過婚紗，所以決定為七美西湖長者們圓一場婚紗夢。
邱秀蘭跟民權社區長者們提起此事，得到大力的回響，馬上分成緍紗禮服、捧花製作、髪型梳化妝和舞台道具4組，其中髪型梳化妝還邀請專業設計師授課，最後推選21名長者赴澎湖七美鄉為西湖社區長者打理婚紗秀。
西湖社區發展協會理事長呂汶駿說，感謝永和民權社區長者熱情支持，希望能讓離島偏鄉的長者再次體驗年輕時代的幸福。
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