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五股變電箱爆炸1564戶停電 原因是...小鳥築巢惹禍！
新北市五股區今天早上8點半起部分路段傳出停電，有民眾在臉書社團「我是五股人」表示，聽到「碰」一聲後就停電了，新北市消防局表示，消防人員已經抵達現場，因成泰路三段及新五路二段路口的電桿電線上方的變電箱爆炸，明顯有火，已通知台電人員到場處理，目前已全數復電。
五股區公所表示，根據台電初報，目前停電路段包含凌雲路三段、直坑路、中直路崩山巷、中直路、凌雲路二段、成泰路三段、新城五路、新城三路、新城八路、成泰路及成泰路二段一帶都停電，總計影響1564戶。
對此，台電台北西區營業處表示，今天上午8時28分，新北市五股區成泰路三段與新五路二段交叉路口，電線桿冒出火煙，疑因鳥類碰觸引起桿上線路故障，台電立即派員至現場搶修，先行於8時31分轉供復電358戶，另1206戶則於上午9時46分全數復電。
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