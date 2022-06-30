缺工料影響疏左堤防整建 再追加預算拚五股新市鎮解禁

新北市二重疏洪道左側堤防不符現代防洪標準，中央3年前全額補助11億餘元，卻因原物料不斷上漲不斷流標，水利局近日追加3億經費重新開標，希望今年可以啟動，最快2025年完成，市府規畫的五股新市鎮計畫才能跟著推動。

五股新市鎮面積超過200公頃，是當地僅存的大規模未開發區，關鍵在於是否能解除洪水二級平原管制，新莊、五股和三重、蘆洲間的二重疏洪道左側堤防卻偏低，加上疏洪道遇稍大雨必積淹水封閉，都影響新市鎮計畫推動。

行政院長蘇貞昌2019年宣布全額補助加高堤防，要把4公里長的堤防從現有的6公尺高度增加到10公尺，原訂年中要開工，卻始終無廠商投標，水利局只好追加經費重新開標。

水利局河川工程科長黃茂松說，工程從今年1月開始招標，3月時2度流標，廠商反映缺工缺料缺機具，工期也過短，4月向中央申請調整經費，再追加3.44億，總計14.24億，工期也由720天加長到855天，6月27日第3次招標，有信心能標出。

黃茂松說，新市鎮工程在2010年升格前的台北縣時期規畫，原本希望搭配都市計畫解禁，不過因為經費和堤防問題始終未執行，目前河水還不至於溢堤，但該段堤防是少數沒達到200年防洪標準區域，希望提早部署解決。

堤防由水利署第十河川局主管，工程交由新北代辦。十河局副局長楊連洲說，隨著新莊區發展逐漸完善，五股區一帶開發解禁聲浪再起，政府重新檢討過去北縣時期的規畫設計，以專案在去年核定經費。

市議員陳明義說，中央的台北防洪計畫將很多條件與新市鎮解禁綁在一起，比如河川流域的水底淤泥在水下，實際上跟新市鎮解禁無關，清除卻要花十幾億。