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新北112年接手經營環狀線 北捷籲速提人力計畫

中央社／ 台北29日電
捷運環狀線。圖／聯合報系資料照片
捷運環狀線。圖／聯合報系資料照片

捷運環狀線將在明年移交新北捷運公司營運，不過目前負責營運的台北捷運公司表示，新北尚未提出完整人力移轉計畫，讓現有近600名同仁對未來感到憂心，呼籲新北盡快提出方案。

北捷今天發布新聞稿表示，距離委託經營契約期滿剩下7個月，新北卻仍未提出完整營運計畫及人力移轉計畫，讓現在維持環狀線穩定營運的近600名專業同仁對未來歸屬感到不確定與憂心，甚至打擊士氣。

北捷指出，新北於環狀線通車營運後，多次強調契約屆期將收回自營，並於去年正式行文台北市政府及北捷表明立場，若新北確實打算接手經營，應儘快提出完善人力計畫，在兼顧旅客權益、員工意見等前提下，全數留任員工，並保障原有薪資待遇及相關權益。

北捷強調，繼續提供大台北地區廣大市民最優質的服務，是雙北政府及雙北捷運公司現階段最重要的任務，北捷從去年開始已數次在會議中提醒並要求新北提出完整人力移轉方案，確保能夠維持既有營運績效，再次呼籲新北應重視現有團隊的專業及工作權益，讓旅客乘車更安心。

至於新北捷運工程局日前稱環狀線現有員工僅200多人，北捷表示，北捷受市府委託，從107年10月底成立環運處後，配合通車時程各階段人力需求分批進用人員，目前人員共近600人，不清楚新北提供的數字為何會與現狀有落差。

新北市政府捷運工程局日前表示，雙北有共識，捷運環狀線民國112年1月31日收回，由新北大眾捷運股份有限公司營運，將啟動實質交接程序，並徵詢現有200多名員工意願。

新北捷運局同時表示，環狀線於營運契約到期到南、北環完工通車前1年由新北營運，將由雙北捷運公司啟動實質交接程序，包含人員移轉、契約權利移轉及財產移交等籌備，並依約於112年1月30日完成經營權移交作業。

捷運環狀線 北捷

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