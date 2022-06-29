快訊

終止連11買…長榮除息行情失靈 法人揭自營商反手賣超原因

台中暴雨！機車騎士力抗「中港河」畫面曝光 網驚呼：在溯溪

八里彩虹步道至渡船頭沙灘區 四輪車7月2日起禁止駛入

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
不少民眾會在八里河濱租借四輪車騎乘，不過有時卻會造成人車爭道而有事故。圖／新北高灘處提供
不少民眾會在八里河濱租借四輪車騎乘，不過有時卻會造成人車爭道而有事故。圖／新北高灘處提供

八里河濱是不少民眾出遊清單景點，假日人潮頗多，民眾也會租四輪車騎乘，不過有時卻會造成事故。新北高灘處表示，7月2日起八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區路段將管制，禁止四輪車進入。

高灘處說明，八里淡水河畔河濱園區，市府歷年來積極開發並推動觀光，並自109年起陸續建造多項設施、地景等，以及辦理沙雕與光雕展、跨河煙火等多項活動，已吸引眾多國內外遊客到此朝聖參與及遊憩，儼然成為八里的新地標及景點，帶動八里觀光人潮不斷。

該段河濱區域往北可至台北港，往南可至關渡大橋，沿途景觀優美，因屬於帶狀式，路線長達十餘公里，且因遊客多為攜家帶眷，考量老人及小孩之需求，租賃四輪車做為代步工具已成為部分遊客普遍的選擇，但因河濱腹地寬度不足，在尖峰時刻經常有人車爭道情形，也因如此，自108至110年間內，發生四輪車及遊客碰撞事故案件至少有50件。

高灘處表示，考量疫情趨緩後觀光人潮回流，為減少事故發生及遊客安全，從7月2日起，將針對人潮聚集路段的八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍實施管制，時間為下午3時至晚間6時，期間禁止四輪車駛入。管制方案實施前已數次與店家溝通取得諒解，未來將視執行成果滾動式檢討，以維持用路人安全及業者生計。

高灘處呼籲民眾，民眾如租借四輪車代步，請注意管制時段，提前安排通過或改道行駛，勿於管制時間前往管制區域，以免影響後續之行程。

八里河濱是不少民眾出遊清單景點，假日人潮頗多，民眾也會租四輪車騎乘，不過有時卻會造成人車爭道情形。圖／新北高灘處提供
八里河濱是不少民眾出遊清單景點，假日人潮頗多，民眾也會租四輪車騎乘，不過有時卻會造成人車爭道情形。圖／新北高灘處提供
為避免八里河濱有事故發生及遊客安全問題，高灘處將針對人潮聚集路段的八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍實施管制。圖／新北高灘處提供
為避免八里河濱有事故發生及遊客安全問題，高灘處將針對人潮聚集路段的八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍實施管制。圖／新北高灘處提供

八里 沙灘

延伸閱讀

防止外傘頂洲沙灘流失整體防護計畫 政院原則同意

八里河濱休閒人潮多 7/2起假日管制4輪車進入

貢寮海祭如期舉辦？新北觀旅局：還需要觀察疫情走向

重新橋觀光市集整建完工 美食百貨各區升級新風貌

相關新聞

柯文哲臉書封鎖「孟買春秋」粉專 北市府：維護其他用戶權益

「孟買春秋」臉書粉絲專頁時常到其他粉專留言發表意見，遭台北市長柯文哲粉專封鎖；北市府表示，由於「孟買春秋」部分發言意在製...

北市「最嚴」競選廣告物自治條例 下午二讀暫時卡關

台北市議會法規會上午審查通過北市競選廣告物自治條例修正案，競選廣告只能設在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方均禁設競...

夏季消暑沁涼玩水趣 新莊塭仔底濕地公園戲水池7月開放

夏季及暑假到來，是許多孩童最愛玩水的季節，新莊區中港大排旁的「塭仔底溼地公園」戲水池將於7月1日開放免費戲水，園內大小噴...

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志...

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

台北市立動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資。

北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。