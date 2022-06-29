八里彩虹步道至渡船頭沙灘區 四輪車7月2日起禁止駛入

八里河濱是不少民眾出遊清單景點，假日人潮頗多，民眾也會租四輪車騎乘，不過有時卻會造成事故。新北高灘處表示，7月2日起八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區路段將管制，禁止四輪車進入。

高灘處說明，八里淡水河畔河濱園區，市府歷年來積極開發並推動觀光，並自109年起陸續建造多項設施、地景等，以及辦理沙雕與光雕展、跨河煙火等多項活動，已吸引眾多國內外遊客到此朝聖參與及遊憩，儼然成為八里的新地標及景點，帶動八里觀光人潮不斷。

該段河濱區域往北可至台北港，往南可至關渡大橋，沿途景觀優美，因屬於帶狀式，路線長達十餘公里，且因遊客多為攜家帶眷，考量老人及小孩之需求，租賃四輪車做為代步工具已成為部分遊客普遍的選擇，但因河濱腹地寬度不足，在尖峰時刻經常有人車爭道情形，也因如此，自108至110年間內，發生四輪車及遊客碰撞事故案件至少有50件。

高灘處表示，考量疫情趨緩後觀光人潮回流，為減少事故發生及遊客安全，從7月2日起，將針對人潮聚集路段的八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍實施管制，時間為下午3時至晚間6時，期間禁止四輪車駛入。管制方案實施前已數次與店家溝通取得諒解，未來將視執行成果滾動式檢討，以維持用路人安全及業者生計。