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地面竟起水泡破損 汐止網球場要整修

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止網球場鋪面隆起就像長水泡一樣，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止網球場鋪面隆起就像長水泡一樣，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。 圖／觀天下有線電視提供

位在高速公路橋下的汐止網球場，白天晚上都有不少人打球，不過，一直以來都有滲水問題，造成鋪面隆起就像長水泡一樣，打球民眾反應很危險，就怕打球踢到跌倒受傷，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

在高速公路橋下，忠孝里兒童遊樂設施旁的汐止網球場，每天都吸引不少人打球，球場從民國106年6月啟用，只是因為地平問題，一直以來鋪面都會會出現損壞隆起的情況，打球的民眾說，不少地方會凸起，就像起水泡一樣，打網球跑起來容易踢到很危險，所以，現在打球都很怕會跌倒。

忠孝里長丁彥伶指出，位在橋下的汐止網球場使用率非常高，白天晚上都有不少人會來打網球，也很感謝網球協會的成員，有時候遇到有損壞或是網子破損都會自己補自行維護，也很感謝議員白珮茹多次關心網球場，一而再再而三的，來了很多趟協助改善網球場的環境。

新北市議員白珮茹表示，這個球場是汐止僅存的兩座非常完整的網球場，但是其中一座已經地面破損，其實也修過很多次，因為網球運動是非常好的有氧運動，如果能夠推廣的話，對國民身心健康都有提升，所以，希望公所經建課能夠針對鋪面進行翻修。

白珮茹說，因為，橋下球場使用率非常的高，而網球有時候是在高速的運動，如果球場不平整的話，很容易造成運動傷害，所以，會和經建課討論針對這一面的鋪面先行修繕，經費的部分會和相關單位討論，如果經費充足的情況下，今年就可以進場施作，如果不足的話，因為估算出來還要一段時間，希望明年初就可以整體改善。

汐止 白珮茹

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