獨居不寂寞 平溪菁桐社區教長者互助陪伴

平溪區總人口四千多人且屬於超高齡化地區，僅剩獨老或兩老相依長者在家，因此菁桐社區發展協會致力於提高老人社會參與與照顧服務，今(29)日開辦幸福好朋友志工訓練，就是要學習如何有效長者關懷與互動，並將社區多元活動帶給長者。

菁桐社區是平溪區第一個由社區發展協會辦理的社區照顧關懷據點，有鑑於在地獨老及類獨老人口居多，社區與老人福利推動聯盟共同開發適合在地「幸福獨居好朋友」互助服務模組，透過專家與社區工作者互動討論方式，培育社區從長者全人角度開發健康長者能力，為獨居長者常見的問題提出解方，達到自助、互助與共助的安全互助型社區網絡。

社區理事長楊明益說，菁桐社區開辦幸福好朋友志工訓練，就是要學習如何有效長者關懷與互動，並將社區多元活動帶給長者。更希望志工經16小時後，以2人一組前往指定長者家中與其互動陪伴，了解並解決獨老生活問題，使長者能幸福獨居。