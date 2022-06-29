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瑞芳河岸空地成髒亂點 公所接管要建花園

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區爪峰里的基隆河岸國有地成髒亂點，市議員林裔綺服務處會勘，因中央同意交由區公所維護管理，將依地方需求打造成休憩小花園和空間。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區爪峰里的基隆河岸國有地成髒亂點，市議員林裔綺服務處會勘，因中央同意交由區公所維護管理，將依地方需求打造成休憩小花園和空間。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區爪峰里的基隆河岸，有一塊約百坪的國有地，因為長期被民眾占用且土地髒亂，恐影響環境衛生或成為治安死角，今(29)日市議員林裔綺服務處會勘，因中央同意交由區公所維護管理，將依地方需求打造成休憩小花園和空間。

爪峰里長簡明慧說，因為這塊土地已經好幾十年都沒有處理，成為里內非常嚴重的問題點，非常感謝市議員林裔綺服務處，瑞芳區公所及立委賴品妤服務處一同出面協助爭取用地，讓地方可以有一個乾淨又可以休憩的空間。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，這塊約百坪的空地，因為長期以來閒置，造成地方的髒亂點，今日中央總算願意下放讓瑞芳區公所來維護管理土地，未來議員服務處也會協助向市府爭取相關綠美化或是空間改善經費。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋說，因為之前一直卡在土地屬於中央，這次中央同意由地方來做維管，目前交由區公所來代管，而里長和民眾一直希望的休憩小花園和空間，區公所也會努力朝此方向辦理，希望提供給民眾一處乾淨又宜人的休憩空間。

瑞芳 員林 賴品妤

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