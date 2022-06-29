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柯文哲臉書封鎖「孟買春秋」粉專 北市府：維護其他用戶權益

中央社／ 台北29日電
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片

孟買春秋」臉書粉絲專頁時常到其他粉專留言發表意見，遭台北市長柯文哲粉專封鎖；北市府表示，由於「孟買春秋」部分發言意在製造衝突，予以封鎖以維護其他用戶權益。

前路透社記者喬伊斯在臉書（Facebook）創辦「孟買春秋」粉絲專頁，時常發文針砭時事，累積7.5萬名追蹤者。不過，喬伊斯昨天發現，「孟買春秋」遭柯文哲粉專封鎖，質疑這個拿納稅人薪水經營的粉專這樣封鎖民眾，是「獨裁的前兆」。

台北市政府發言人陳智菡接受媒體電話聯訪回應，「孟買春秋」某些發言並非奠基於理性，也不是聚焦公眾事務討論，而是針對柯文哲個人充滿情緒性攻擊謾罵，意在製造對立、衝突。

陳智菡說，為了維護柯文哲社群其他網友公平獲取資訊的權益，加上許多網友已表達受到干擾，所以封鎖「孟買春秋」這種洗版式人身攻擊，且許多政治人物的粉專同樣會封鎖用戶。

陳智菡強調，歡迎有理性、不慣性洗版的網友自由發言討論，希望大家能良性互動，不樂見太多情緒性攻擊謾罵，讓社群變得負面肅殺。

孟買 柯文哲 台北市長

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