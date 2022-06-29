北市「最嚴」競選廣告物自治條例 下午二讀暫時卡關

台北市議會法規會上午審查通過北市競選廣告物自治條例修正案，競選廣告只能設在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方均禁設競選廣告。市議會程序會下午火速排進臨時大會審議，但逐條討論時，不少多議員對條文有意見，經議長陳錦祥裁示後，決定暫擱，留到7月下個會期開議再討論。

北市府提出的北市競選廣告物自治條例修正草案，規範選委會公告候選人名單及號次後設置「公設看板」，提供每人A3大小的競選廣告刊登空間，未按照規定張貼將罰1萬至5萬不等。

議員周威佑表示，只能在競選總部、市政府設置的公布欄設競選廣告，這是非常嚴的規定，過去投票前2個月，競選廣告還是很多，立法嚴，但執法寬，但現在立法更嚴，執法仍寬，未來會有執法問題，不能大家都不遵守，只有小部分人被處分。

另外，修法後甚至限制市民表達對候選人支持，若在自家圍牆、窗外掛布條支持，恐將被處罰。周威佑說，這是對市民表達政治立場做嚴苛的限制，手段、比例都有問題，若打起憲法官司，北市府恐不會贏。

議員王浩表示，台北市要成為進步城市，往前邁進，競選廣告問題應該被正視，自治條例若施行，他只問台北市政府執行不執行？他比較擔心的是執行問題，但仍建議議員們能支持。

對於有議員質疑執行問題，現行稽查量能不足，建管處長劉美秀表示，競選期間會成立執行小組，調派人力專案處理。

法務局長袁秀慧說，個人掛布條支持候選人，若符合競選廣告物，要罰設置人，也就是說若屋主自己掛在自家陽台門口，又屬於競選廣告物，會裁罰屋主。

她強調，自治條例經議會通過，且此案源自i-Voting，多數人背書，不是不能限制，也有一定的民意支撐。