快訊

台大、北醫夫妻檔教授洩密技術長達10年 調查局搜索約談12人

7月15日起國旅住宿最高補助1300元 申請方式出爐

氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市「最嚴」競選廣告物自治條例 下午二讀暫時卡關

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會下午審議北市競選廣告物自治條例修正案，二讀未過。記者楊正海／攝影
台北市議會下午審議北市競選廣告物自治條例修正案，二讀未過。記者楊正海／攝影

北市議會法規會上午審查通過北市競選廣告物自治條例修正案，競選廣告只能設在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方均禁設競選廣告。市議會程序會下午火速排進臨時大會審議，但逐條討論時，不少多議員對條文有意見，經議長陳錦祥裁示後，決定暫擱，留到7月下個會期開議再討論。

北市府提出的北市競選廣告物自治條例修正草案，規範選委會公告候選人名單及號次後設置「公設看板」，提供每人A3大小的競選廣告刊登空間，未按照規定張貼將罰1萬至5萬不等。

議員周威佑表示，只能在競選總部、市政府設置的公布欄設競選廣告，這是非常嚴的規定，過去投票前2個月，競選廣告還是很多，立法嚴，但執法寬，但現在立法更嚴，執法仍寬，未來會有執法問題，不能大家都不遵守，只有小部分人被處分。

另外，修法後甚至限制市民表達對候選人支持，若在自家圍牆、窗外掛布條支持，恐將被處罰。周威佑說，這是對市民表達政治立場做嚴苛的限制，手段、比例都有問題，若打起憲法官司，北市府恐不會贏。

議員王浩表示，台北市要成為進步城市，往前邁進，競選廣告問題應該被正視，自治條例若施行，他只問台北市政府執行不執行？他比較擔心的是執行問題，但仍建議議員們能支持。

對於有議員質疑執行問題，現行稽查量能不足，建管處長劉美秀表示，競選期間會成立執行小組，調派人力專案處理。

法務局長袁秀慧說，個人掛布條支持候選人，若符合競選廣告物，要罰設置人，也就是說若屋主自己掛在自家陽台門口，又屬於競選廣告物，會裁罰屋主。

她強調，自治條例經議會通過，且此案源自i-Voting，多數人背書，不是不能限制，也有一定的民意支撐。

廣告 北市 陳錦祥

延伸閱讀

綠轟柯文哲5大政見跳票 北市：別選舉到了滿滿政治算計

黃珊珊遭疑不中立備詢 民眾黨林國成也不滿被指名道姓

被指規避監督藐視議會 黃珊珊：行程早排好

北市通過淨零排放自治條例 啟動8大核心項目

相關新聞

柯文哲臉書封鎖「孟買春秋」粉專 北市府：維護其他用戶權益

「孟買春秋」臉書粉絲專頁時常到其他粉專留言發表意見，遭台北市長柯文哲粉專封鎖；北市府表示，由於「孟買春秋」部分發言意在製...

北市「最嚴」競選廣告物自治條例 下午二讀暫時卡關

台北市議會法規會上午審查通過北市競選廣告物自治條例修正案，競選廣告只能設在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方均禁設競...

夏季消暑沁涼玩水趣 新莊塭仔底濕地公園戲水池7月開放

夏季及暑假到來，是許多孩童最愛玩水的季節，新莊區中港大排旁的「塭仔底溼地公園」戲水池將於7月1日開放免費戲水，園內大小噴...

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志...

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

台北市立動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資。

北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。