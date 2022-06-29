快訊

倒數「恭迎」習近平：香港七一前的噤聲封鎖

高雄市警察局長黃明昭明接任警政署長 蘇貞昌強勢主導

國民黨正式提名柯志恩選高雄市長 謝福弘選苗栗縣長

侯友宜：4月都會區衛生所都加班 相信中和不例外

中央社／ 新北29日電

新北市長侯友宜今天表示，4月中旬疫情嚴峻，每個都會區衛生所人員晚上都在加班接電話，他絕對相信4月14日（恩恩送醫日）中和衛生所也不例外，但民眾的抱怨，他只有承擔。

新北市政府社會局今天舉辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷專線暨衛生所防疫志工感恩大會，市長侯友宜應邀致詞、頒發感謝狀給防疫志工。現場播放影片訪問志工們的辛勞，及疫情嚴峻時，被焦急的民眾辱罵的情境。

侯友宜致詞說，在疫情高峰時，新北市一天接到與疫情相關的電話多達6萬通，大家電話打不進衛生所，打進去的10通有9通都在罵，「罵第一線人員，就是在罵我」，一切由新北市長概括承受；很多通報系統的問題，直到5月25日才真正改進；他非常感謝志工們能將心比心，用同理心關懷打電話來的民眾。

侯友宜表示，他自己也曾在中和區遭到無法拿到居隔單的民眾痛罵，「被罵是應該的，因為沒有做好，不管中央或地方，大家一起承擔」。

他說，4月中旬疫情嚴峻，他深夜視察時，包括板橋區衛生所、新莊區衛生所等，每個都會區衛生所晚上所有人都在加班接電話，第一線同仁何其辛苦，就是為了居隔單；他絕對相信14日（恩恩送醫日）中和衛生所也不例外，一定在加班，但是對於民眾的抱怨，他只有承擔。

侯友宜說，新北包括外來人口約有450萬人，有380萬人集中在都會區，2年多的防疫期間，市府團隊與第一線的志工，是重要的防疫夥伴，但如果僵化的制度沒有改變，基層就礙難執行，但仍要概括承受。

侯友宜說，5月初，每天確診人數約5000多人，當時的居家關懷電話一天6000多通，現在6月底，確診人數相當，但一天不到600通關懷電話，人力的工作量只有1/10，主要是制度的改變與修正，讓第一線防疫人員的衝擊降低。

衛生所 新北市長 侯友宜

延伸閱讀

關懷專線志工感恩大會 侯友宜批中央制度僵化讓人辛苦

油電再漲 侯友宜：政府必須做好規劃、思考能源配比

三重火災釀2死 市府致贈2.5萬慰問金、協助後續救助

新北市在背黑鍋？侯友宜：「唉！」公文來就按規定辦

相關新聞

北市「最嚴」競選廣告物自治條例 下午二讀暫時卡關

台北市議會法規會上午審查通過北市競選廣告物自治條例修正案，競選廣告只能設在競選總部及市政府設置的公布欄，其他地方均禁設競...

夏季消暑沁涼玩水趣 新莊塭仔底濕地公園戲水池7月開放

夏季及暑假到來，是許多孩童最愛玩水的季節，新莊區中港大排旁的「塭仔底溼地公園」戲水池將於7月1日開放免費戲水，園內大小噴...

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志...

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

台北市立動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資。

北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計...

北市汙水管線圖可上網申請 避免挖破汙水管渠

台北市汙水下水道用戶5月的接管普及率來到80.89％，老屋在重建時，時常面臨原有汙水管渠遷移或封管等作業，北市衛生下水道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。