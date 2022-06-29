侯友宜：4月都會區衛生所都加班 相信中和不例外

新北市長侯友宜今天表示，4月中旬疫情嚴峻，每個都會區衛生所人員晚上都在加班接電話，他絕對相信4月14日（恩恩送醫日）中和衛生所也不例外，但民眾的抱怨，他只有承擔。

新北市政府社會局今天舉辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷專線暨衛生所防疫志工感恩大會，市長侯友宜應邀致詞、頒發感謝狀給防疫志工。現場播放影片訪問志工們的辛勞，及疫情嚴峻時，被焦急的民眾辱罵的情境。

侯友宜致詞說，在疫情高峰時，新北市一天接到與疫情相關的電話多達6萬通，大家電話打不進衛生所，打進去的10通有9通都在罵，「罵第一線人員，就是在罵我」，一切由新北市長概括承受；很多通報系統的問題，直到5月25日才真正改進；他非常感謝志工們能將心比心，用同理心關懷打電話來的民眾。

侯友宜表示，他自己也曾在中和區遭到無法拿到居隔單的民眾痛罵，「被罵是應該的，因為沒有做好，不管中央或地方，大家一起承擔」。

他說，4月中旬疫情嚴峻，他深夜視察時，包括板橋區衛生所、新莊區衛生所等，每個都會區衛生所晚上所有人都在加班接電話，第一線同仁何其辛苦，就是為了居隔單；他絕對相信14日（恩恩送醫日）中和衛生所也不例外，一定在加班，但是對於民眾的抱怨，他只有承擔。

侯友宜說，新北包括外來人口約有450萬人，有380萬人集中在都會區，2年多的防疫期間，市府團隊與第一線的志工，是重要的防疫夥伴，但如果僵化的制度沒有改變，基層就礙難執行，但仍要概括承受。

侯友宜說，5月初，每天確診人數約5000多人，當時的居家關懷電話一天6000多通，現在6月底，確診人數相當，但一天不到600通關懷電話，人力的工作量只有1/10，主要是制度的改變與修正，讓第一線防疫人員的衝擊降低。