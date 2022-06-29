預防路樹倒塌 北市4.8萬棵行道樹啟動專業普查

午後雷雨來的又急又洶，北市雨後頻傳路樹倒塌意外，公園處6月底起，將委託專業廠商進行全市行道樹木普查暨安全健檢作業，範圍涵蓋士林、北投、中正、中山、萬華及大同區道路、分隔島及綠地，約4萬8千餘棵樹木，預計於明年底前完成全市普查，盡量揪出有潛在風險的樹木，民眾也能安心行走在綠蔭之下。

台北市幾乎每日都有午後雷雨，中央氣象局也發布多次大雨特報。6月4日士林區有榕樹倒塌砸在公車車頂，周遭車輛也被波及、6月5日大同區永樂國小旁的路樹倒塌，整個基座連根拔起橫躺在路中，壓毀停在附近的5輛車、6月24日大同區長安西路、西寧北路路樹倒塌，壓毀2輛車輛及一組紅綠燈。

公園處表示，本次普查除了每5年一次的行道樹木基礎資料更新外，同時會進行安全評估作業，由廠商之專業人員填列安全評估調查表及使用非破壞性檢測儀器進行評估，以區分樹木風險等級，提早找出患有褐根病的路樹，評估結果屬於重大危害及高風險之樹木，將進行相關的風險緩解作業。

公園處說明，風險緩解作業包括樹木修剪，疏截剪、降低樹冠高度、樹冠清理等；支撐，以木、鋼構、竹等支架進行支撐，或是以纜繩進行加固；棲地改善棲地改善，移除鋪面、調整土壤覆蓋程度、加寬樹穴、施肥換土等；病蟲害防治，針對病蟲害情形修剪病枝、施用藥劑；移除，針對具有嚴重缺陷的高風險樹木緩解風險或移除。

為了保護環境、柔化街道景觀，北市持續推動行道樹種植計畫，公園處說，道路上排排綠蔭不但能降低空氣汙染，也成為城市夏季降溫的尖兵，行道樹分布於市民日常生活的周遭場域，但若行道樹木出現結構不良、棲地環境惡劣、病蟲害感染等不良因素時，就會提高樹木倒伏、斷枝而傷及市民之風險。