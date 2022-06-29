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核二乾貯爭議 新北籲台電儘快興建室內乾貯設施

中央社／ 新北29日電

新北市核能安全監督委員會今天表示，請台電公司儘快依據行政院政策，興建室內乾貯設施，不要將核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府，混淆視聽，誤導民眾。

新北市核安委員會發布新聞稿，對經濟部長王美花「核二1號機因為新北市政府不給蓋乾貯設施，燃料棒無法從燃料池取出，因此提早停止運作，使用核能的部分，如果中央和地方不能合作，同樣無解」的說法作澄清。

新北核安委員會表示，市府已多次強調，新北市對於除役或運轉中的核電廠，秉持一致的態度與立場，核電廠安全一定要符合相關法規與專業意見。新北市要求必須要確保核電的安全無虞。

新北核安委員會表示，核二廠室外乾貯興建計畫，新北市依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」，請台電公司核二廠營建工地，應於施工前檢具逕流廢水污染削減計畫，報新北市府核准，就可依規定施工。但台電公司多次均未補正資料。

新北核安委員會表示，新北市環保局持續與台電進行溝通，並於108年10月15日告知台電公司提出符合法規及專業審查意見的計畫，只要台電公司依法補正，新北市將會儘速審查、核照。

新北市核安委員會表示，核二廠1號機提前停機，是台電公司未能面對問題，妥善規劃乾貯設施，並非新北市的責任，請台電公司儘快依據行政院政策，興建室內乾貯設施，不要將核二廠1號機提前停機問題，推給地方政府，混淆視聽，誤導民眾。期待大家共同面對問題，一起努力合作，確保核電的安全無虞。

台電 核二

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