快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

八里河濱休閒人潮多 7/2起假日管制4輪車進入

中央社／ 新北29日電

八里河濱假日聚集休閒人潮，常有人租4輪車代步，但因步道狹窄難會車且易碰撞行人，新北市政府說，自7月2日起八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區路段，假日將管制4輪車進入。

新北市政府高灘地工程管理處表示，八里淡水河畔河濱園區沿途景觀優美，許多遊客會攜家帶眷前往遊玩，因此常會選擇租賃4輪車代步。

但因河濱步道及自行車道寬度不足，在尖峰時刻經常有人車爭道情形，高灘處表示，自108至110年間內，發生4輪車及遊客碰撞事故案件至少有50件。

高灘處表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，觀光人潮回流，為減少事故發生及遊客安全，高灘處針對人潮聚集路段進行檢討，決定自7月2日起，八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍於假日期間下午3時至6時實施管制，禁止4輪車駛入，但一般自行車仍可自由通行。籲請民眾租借4輪車代步，提前安排通過或改道行駛，勿於管制時間前往管制區域。

八里

延伸閱讀

重新橋觀光市集整建完工 美食百貨各區升級新風貌

鬆開牽繩像封印解除！狗狗在沙灘「直升機式自轉」超激速狂奔

4公尺大嘴怪魚沖上岸民眾嚇壞 罕見身分曝光「台灣是主要棲息地還禁捕」

新店陽光運動園區升級水陸空 多樣戲水遊具供小孩放電

相關新聞

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

台北市立動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資。

北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計...

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志...

北市汙水管線圖可上網申請 避免挖破汙水管渠

台北市汙水下水道用戶5月的接管普及率來到80.89％，老屋在重建時，時常面臨原有汙水管渠遷移或封管等作業，北市衛生下水道...

新北觀光三環六線 發展多元旅遊特色

近2年多受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊業大受衝擊。新北市觀旅局以「新北觀光三環六線」為藍圖，整合、包裝與串聯各局處資源，持...

貢寮海祭如期舉辦？新北觀旅局：還需要觀察疫情走向

疫情趨緩，貢寮海祭等暑期活動是否會正常舉辦，新北市觀光旅遊局表示，相比基礎建設可以自己做自己的，大型活動是否舉辦還是要看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。