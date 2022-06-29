新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志工表示，過程必須面對民眾情緒及擔憂，需靠同理心及智慧化解；另外也有志工說，當初想著與其終日擔憂疫情，不如走出來實際幫忙。

北部疫情趨緩，新北為感謝疫情嚴峻期間，協助衛生所及居家照護專線服務的防疫志工，今在市府舉辦志工感恩大會活動，市長侯友宜也到場向志工表答感謝，送上感謝狀及小物，感謝志工願意挺身服務。

社會局指出，新北自4月初疫情爆發以來，確診、居隔及居家照護數都是全國最多，因此特別從5月2日起將居家照護專線擴增至100條，每天從早上9時到晚上9時，分兩班值線，迄今已接聽超過13萬通電話，每日平均2000通，連假也都不停歇。

侯友宜表示，志工溫柔地語調和無微不至的服務，紓緩了確診者和家屬的心情，謝謝大家願意將心比心位民眾服務，安撫了民眾情緒，也讓相關行政流程更順利，也感謝善心企業三茶意公司捐贈茶包飲禮盒來感謝大家。

天元慈善功德會志工隊長徐明玉表示，4月疫情爆發後自告奮勇地從土城騎車到三峽衛生所服務，因為當時看到許多防疫人員的辛苦，因此思考自己能幫上什麼忙，電話另一頭很多是驚慌或有情緒的，都必須用同理心或智慧化解。

板橋衛生所護理長吳瑋姍表示，4月初開始面對大量的確診者及接觸者居隔單開立工作，前線同仁默默承受民眾迫切需求的情緒與壓力，真的感謝志工民即時協助。三峽區衛生所也說，還有志工發放快篩時願意直接面對確診者，令人感動。