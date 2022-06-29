快訊

弱勢行人，強勢車輛：蔡政府的道安記者會出了什麼毛病？

余苑綺癌末化療體重直落 臉暴瘦凹陷「像骷髏人」

預防猴痘感染，衣服到底該怎麼洗？美CDC有指引

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
板橋衛生所護理長吳瑋姍（右）分享，4月初開始面對大量的確診者及接觸者居隔單開立工作，前線同仁默默承受民眾迫切需求的情緒與壓力，真的感謝志工民即時協助。記者李成蔭／攝影
板橋衛生所護理長吳瑋姍（右）分享，4月初開始面對大量的確診者及接觸者居隔單開立工作，前線同仁默默承受民眾迫切需求的情緒與壓力，真的感謝志工民即時協助。記者李成蔭／攝影

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志工表示，過程必須面對民眾情緒及擔憂，需靠同理心及智慧化解；另外也有志工說，當初想著與其終日擔憂疫情，不如走出來實際幫忙。

北部疫情趨緩，新北為感謝疫情嚴峻期間，協助衛生所及居家照護專線服務的防疫志工，今在市府舉辦志工感恩大會活動，市長侯友宜也到場向志工表答感謝，送上感謝狀及小物，感謝志工願意挺身服務。

社會局指出，新北自4月初疫情爆發以來，確診、居隔及居家照護數都是全國最多，因此特別從5月2日起將居家照護專線擴增至100條，每天從早上9時到晚上9時，分兩班值線，迄今已接聽超過13萬通電話，每日平均2000通，連假也都不停歇。

侯友宜表示，志工溫柔地語調和無微不至的服務，紓緩了確診者和家屬的心情，謝謝大家願意將心比心位民眾服務，安撫了民眾情緒，也讓相關行政流程更順利，也感謝善心企業三茶意公司捐贈茶包飲禮盒來感謝大家。

天元慈善功德會志工隊長徐明玉表示，4月疫情爆發後自告奮勇地從土城騎車到三峽衛生所服務，因為當時看到許多防疫人員的辛苦，因此思考自己能幫上什麼忙，電話另一頭很多是驚慌或有情緒的，都必須用同理心或智慧化解。

板橋衛生所護理長吳瑋姍表示，4月初開始面對大量的確診者及接觸者居隔單開立工作，前線同仁默默承受民眾迫切需求的情緒與壓力，真的感謝志工民即時協助。三峽區衛生所也說，還有志工發放快篩時願意直接面對確診者，令人感動。

新北樂活公益協進會志工認為，與其說服務民眾，其實自己得到更多，當初也是期望在過程中帶來正向能量，打造善的循環。另外也有志工分享，當時的心情就是，與其終日對確診數上升而惶恐不安，還不如走出來實際幫忙。

新北樂活公益協進會志工認為，與其說服務民眾，其實自己得到更多；新北市長侯友宜頒發感謝狀感謝。記者李成蔭／攝影
新北樂活公益協進會志工認為，與其說服務民眾，其實自己得到更多；新北市長侯友宜頒發感謝狀感謝。記者李成蔭／攝影
各單位人員及團體志工，在疫情期間提供無微不至的服務，新北市長侯友宜送上善心企業三茶意公司捐贈茶包飲禮盒來感謝大家。記者李成蔭／攝影
各單位人員及團體志工，在疫情期間提供無微不至的服務，新北市長侯友宜送上善心企業三茶意公司捐贈茶包飲禮盒來感謝大家。記者李成蔭／攝影
為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。記者李成蔭／攝影
為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。記者李成蔭／攝影

衛生所 新北 疫情

延伸閱讀

關懷專線志工感恩大會 侯友宜批中央制度僵化讓人辛苦

油電再漲 侯友宜：政府必須做好規劃、思考能源配比

三重火災釀2死 市府致贈2.5萬慰問金、協助後續救助

新北市在背黑鍋？侯友宜：「唉！」公文來就按規定辦

相關新聞

月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

台北市立動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資。

北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計...

新北關懷專線月逾13萬通電話 志工分享以同理心服務

為感謝新北關懷專線志工近兩個月的協助，新北今辦理感恩大會，新北社會局說志工們迄今已接聽超過13萬通電話，相當辛苦。參與志...

北市汙水管線圖可上網申請 避免挖破汙水管渠

台北市汙水下水道用戶5月的接管普及率來到80.89％，老屋在重建時，時常面臨原有汙水管渠遷移或封管等作業，北市衛生下水道...

新北觀光三環六線 發展多元旅遊特色

近2年多受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊業大受衝擊。新北市觀旅局以「新北觀光三環六線」為藍圖，整合、包裝與串聯各局處資源，持...

貢寮海祭如期舉辦？新北觀旅局：還需要觀察疫情走向

疫情趨緩，貢寮海祭等暑期活動是否會正常舉辦，新北市觀光旅遊局表示，相比基礎建設可以自己做自己的，大型活動是否舉辦還是要看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。