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月領3萬多元到退休 動物園工會抗議：要加薪不是醫藥費

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市立動物園企業工會要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資，否則保育員職業風險高，入行5年薪資達到天花板，月領3萬多元直到退休。記者潘才鉉／攝影
台北市立動物園企業工會要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資，否則保育員職業風險高，入行5年薪資達到天花板，月領3萬多元直到退休。記者潘才鉉／攝影

北市動物園企業工會今赴台北市政府前抗議，要求針對「危險職務加給」全面性同額提高薪資

工會指出薪資入行5年達到天花板，月領3萬多元直到退休，但是照養動物風險多，加給迄今已超過30年未調升，而且還有分級距，工會批評，保育員需要的是加薪，不是醫藥費，要求統一發放3000元的「危險職務加給」。

台北市立動物園職員薪資結構為工餉、專業加給及職務加給（危險職務加給），其中工餉與專業加給是依行政院所公布的軍公教待遇同步調整，危險職務加給「金額」目前仍是依據行政院79年核定的「各公立動物園(鳥園)擔任危險性工作人員危險職務加給表」發放，迄今已超過30年未調升。

台北市立動物園企業工會今指出，目前園方的草案是以個人工作危險標準來判斷「危險加給」，但問題是以保育員所照顧的動物區分加薪級距，方案最高增幅逾四千元，但最低的只有加薪七百元，質疑是變相擴大薪資級距，引發同仁不滿。

工會理事長蔡鴻志表示，他擔任保育員已11年，保育員的薪資只要入行5年就會達到天花板，月領新台幣3萬多元直到退休。工會成員爭取加薪，園方卻自行開了3次會討論加薪方案，並拒絕工會代表參與，直到第4次工會請求議員介入，才能參與會議，但沒有發言權。

參與抗議的保育員表示，危險標準難判斷，像是鳥類好像很溫柔的，照顧起來應該不會怎麼樣，可是有些保育員可能被爪子抓到、鳥喙會著到了，還是有風險，有時候一旦感染成蜂窩性組織炎，嚴重的話要住院的一個多月。

工會表示，這些需要熱情與專業的工作，園方卻以單一且片面的「危險」標準下，擴大薪資差距，保育員需要的是加薪，而不是醫藥費。園方尊重各種專業，才能穩定招募人才，應不分危險標準，每人每月統一發放3000元的「危險職務加給」。

動物園表示，今年迄今已召開4次修訂討論會，並於第4次會議中邀請臺北市立動物園企業工會代表與會，會議中對於危險加給的調升金額及適用對象尚未達成共識，將再與企業工會代表召開會議討論，預計於7月底前擬定修正草案爭取調整危險職務加給額度。

工會要求園方應尊重各種專業，才能穩定招募人才，不分危險標準，統一每人發放3000元的「危險職務加給」。記者潘才鉉／攝影
工會要求園方應尊重各種專業，才能穩定招募人才，不分危險標準，統一每人發放3000元的「危險職務加給」。記者潘才鉉／攝影

薪資 動物園 北市

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