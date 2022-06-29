北市推代駕服務 首次用台灣代駕APP送300元優惠

隨著疫情趨緩，民眾外出聚餐機會增加，北市交通局提醒，為了自己及他人的安全，切勿酒後駕車；飲酒後除了可使用大眾運輸、改搭計程車、指定駕駛，也可使用酒後代駕服務。現在使用「台灣代駕公司App」，輸入序號還可以領取300元折扣。

北市交通局說，現行台北市計有9家業者提供酒後代駕服務，民眾可使用免付費電話叫車專線，也能利用「台北好行App」，直接點選各車隊專線叫車，並告知等候地點及目的地，或是在飲酒前後，請店家協助幫忙撥打電話叫車。

為鼓勵民眾使用代駕服務，各家業者紛紛祭出優惠，交通局指出，台灣大車隊於各餐廳通路提供面額100元的現金抵用券，民眾以現金付款時可抵用車資100元；另外，即日起至2023年2月28日，首次使用台灣代駕公司App，於「優惠券」功能項下輸入優惠序號「2022taipei」，即可享有「300元首用優惠」。