北市汙水管線圖可上網申請 避免挖破汙水管渠

台北市汙水下水道用戶5月的接管普及率來到80.89％，老屋在重建時，時常面臨原有汙水管渠遷移或封管等作業，北市衛生下水道工程處透過汙水下水道GIS系統，精準套繪管線圖，有助於建商判斷建案基地及附近區域既有的汙水管渠位置，民眾也能上網申請善加利用。

衛工處營運管理科長劉容伶表示，若施工時不慎挖損汙水管渠，除了影響汙水下水道暢通外，更需耗費時間成本修復破損的管渠，還可能因為汙水溢流而汙染環境，因此提前預防勝於事後補救，民眾可以申請汙水套繪圖，減少汙水管渠挖損情形。

北市衛工處說，除了提供精準的汙水套繪圖，擁有30年經驗的汙水下水道合格承裝商也大讚近北市府幾年提供貼心服務，派員親臨現場勘研管渠遷移路徑及施作的空間，更透過移設或改變汙水水流方向，避免因建案基地開挖，造成鄰近汙水管渠阻塞。