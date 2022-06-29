新北觀光三環六線 發展多元旅遊特色
近2年多受新冠肺炎疫情影響，觀光旅遊業大受衝擊。新北市觀旅局以「新北觀光三環六線」為藍圖，整合、包裝與串聯各局處資源，持續形塑新北各區旅遊特色及觀光品牌，觀光三環六線象徵全面串起新北旅遊環線意象，發展多元旅遊特色。
觀旅局長楊宗珉簡報時說明，為了迎接疫情緩和後觀光旅遊，與文化局歷經3年努力，修復象徵著台灣20世紀煤礦產業蓬勃發展的「瑞三整煤廠」，讓歷經30年風雨而荒廢的整煤廠，重新展現過往的風華，並規畫礦業歷史軌跡展覽，即將在9月揭開面紗邀民眾一睹風采。
深澳鐵道自行車完成隧道壁面結構補強修護，更新設計隧道內光環境，在6月以全新面貌與民眾見面，騎乘體驗加倍精彩，安心又愉快。
防疫期間，觀旅局完成十分風景區友善步道建置，讓美景體驗無障礙；金瓜石、猴硐、十分及碧潭等景區公廁完成空間優化；定期的旅遊設施檢修、環境清潔與綠美化持續不懈怠，堅持提供旅客舒適的旅遊環境。
在軟體提升方面，改版推出「新北市觀光旅遊網」，提供即時、適地化及個人化的旅遊服務，新增環景互動體驗的 「新北市線上玩」，讓遊客在線上「先體驗，再出發」，以不同視野享受新北的美。除此之外，更以淡水漁人碼頭建置觀光即時影像，完成後將可時刻傳遞當地動人景緻，並透過影音平台分享台灣美景至國際。
守護登山安全方面，觀旅局與電信業者攜手建置手機可通訊告示牌，讓登山遊客掌握通訊位置，提升緊急救援效率，也透過邀集山友成立志工巡檢隊，平日健行的同時巡檢，加快回報與修繕效率，另外藉由提供數十條新北熱門登山步道GPX軌跡檔，供遊客事先掌握更充分的資訊。
新北市長侯友宜表示，「青春山海線」是民眾觀光休閒遊憩好去處，相關工程也要在期程內完成。高灘地的河濱休閒場域每年有高達2800萬人次使用，也擁有腳踏車步道、棒壘球場等，很多活動都能在這裡舉辦，所以也要重視水利環境。
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