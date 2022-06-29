貢寮海祭如期舉辦？新北觀旅局：還需要觀察疫情走向

疫情趨緩，貢寮海祭等暑期活動是否會正常舉辦，新北市觀光旅遊局表示，相比基礎建設可以自己做自己的，大型活動是否舉辦還是要看類型跟觀察疫情走向；另外，針對今年的歡樂耶誕城，觀旅局表示，會擴大到正在施工中的府中雙城範圍，預估今年11月開城。

觀旅局長楊宗珉表示，海祭地點在沙灘，現在疫情影響，比較討厭的是不能很隨意去辦活動，要民眾在沙灘都戴著口罩參加活動有難度，還需要觀察疫情的狀況，比較無法像基礎建設自己做自己的，不用管疫情。

歡樂耶誕城即將滿12周年，新北市長侯友宜表示，今年歡樂耶誕城也要結合府中雙城、擴大辦理，要辦不一樣的府中雙城耶誕城。