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貢寮海祭如期舉辦？新北觀旅局：還需要觀察疫情走向
疫情趨緩，貢寮海祭等暑期活動是否會正常舉辦，新北市觀光旅遊局表示，相比基礎建設可以自己做自己的，大型活動是否舉辦還是要看類型跟觀察疫情走向；另外，針對今年的歡樂耶誕城，觀旅局表示，會擴大到正在施工中的府中雙城範圍，預估今年11月開城。
觀旅局長楊宗珉表示，海祭地點在沙灘，現在疫情影響，比較討厭的是不能很隨意去辦活動，要民眾在沙灘都戴著口罩參加活動有難度，還需要觀察疫情的狀況，比較無法像基礎建設自己做自己的，不用管疫情。
歡樂耶誕城即將滿12周年，新北市長侯友宜表示，今年歡樂耶誕城也要結合府中雙城、擴大辦理，要辦不一樣的府中雙城耶誕城。
楊宗珉說，工務局正在進行府中雙城工程，2局處也密切開會中，基礎建設如人行道已經擴大改造完成，觀旅局要配合工務局進度，才能規劃擺放的燈飾或是裝置藝術，也會要求工務局如期完工，因範圍擴大，預計10月開始進場佈置，評估今年也是11月開城。
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