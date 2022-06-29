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好市節促銷僅兩天 新北議員劉美芳批無法帶動繁榮

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2022新北好市節-城韻好市」活動，將於7月16日至17日上午11點到晚上7點在府中捷運站1、2號出口對面廣場舉行。記者李定宇／攝影
「2022新北好市節-城韻好市」活動，將於7月16日至17日上午11點到晚上7點在府中捷運站1、2號出口對面廣場舉行。記者李定宇／攝影

疫情後為重振地方經濟，新北市規畫下月中於板橋府中商圈辦理好市節，但活動僅提供900份優惠、30家攤位、兩天時間，議員質疑活動根本無法帶動地方繁榮，應朝向協助攤商永續經營規畫，而非放個燦爛煙火卻毫無成效。市場處則表示持續以各種方式協助攤商發展。

新北市市場處推出「2022新北好市節-城韻好市」活動，將於7月16日至17日上午11點到晚上7點在府中捷運站1、2號出口對面廣場舉行，活動規畫200份府中雙城套餐每份200元、100份新北好市套餐每份100元、600份市場消費券每份99元，副市長劉和然表示加上以府中區域俯視圖候鳥展翅木質餐盤促銷。

但活動僅30間攤商參與、僅辦理兩天、優惠活動份數僅900份，連劉和然都在現場表示怎麼那麼少？新北市議員劉美芳則表示，市場處推出促銷方案吸引民眾消費，帶動地方生意的想法能夠認同，但不僅優惠券數量少、攤位也少，活動更只有兩天，成效僅是曇花一現，認為市場處應朝向協助攤商永續經營方式規畫，而非只是放個燦爛煙火但毫無成效。

她說，市府推動板橋黃石市場改建，原市場內有許多攤販、美食，但市府將攤商都遷到運動場旁的臨時市場後，生意相當慘澹，多次向市府反映也未見市府推出振興方式，導致攤商無法生存紛紛歇業。認為市府推動府中促銷立意良好，但兩天的促銷成效有限，應更著重當地需要被幫助的攤商，挽救他們的生機。

新北市市場處表示，城韻好市主要目的希望能讓更多民眾注意到府中商圈，期望能帶動人潮持續到府中帶動消費。黃石臨時市場也透過各種方式促銷，市場處並加緊黃石市場改建工程，表示市場處透過各種方式持續進行，協助攤商生意發展。

新北好市套餐及市場消費券須於活動期間內至會場兌換，套餐每人每項限購1份，市場消費券每人限購4份，6月30日中午12點線上開賣。

新北好市生活學網址

新北好市套餐及市場消費券於6月30日中午12點線上開賣。記者李定宇／攝影
新北好市套餐及市場消費券於6月30日中午12點線上開賣。記者李定宇／攝影

套餐 消費券

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