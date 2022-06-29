聽新聞
test
0:00 / 0:00
好市節促銷僅兩天 新北議員劉美芳批無法帶動繁榮
疫情後為重振地方經濟，新北市規畫下月中於板橋府中商圈辦理好市節，但活動僅提供900份優惠、30家攤位、兩天時間，議員質疑活動根本無法帶動地方繁榮，應朝向協助攤商永續經營規畫，而非放個燦爛煙火卻毫無成效。市場處則表示持續以各種方式協助攤商發展。
新北市市場處推出「2022新北好市節-城韻好市」活動，將於7月16日至17日上午11點到晚上7點在府中捷運站1、2號出口對面廣場舉行，活動規畫200份府中雙城套餐每份200元、100份新北好市套餐每份100元、600份市場消費券每份99元，副市長劉和然表示加上以府中區域俯視圖候鳥展翅木質餐盤促銷。
但活動僅30間攤商參與、僅辦理兩天、優惠活動份數僅900份，連劉和然都在現場表示怎麼那麼少？新北市議員劉美芳則表示，市場處推出促銷方案吸引民眾消費，帶動地方生意的想法能夠認同，但不僅優惠券數量少、攤位也少，活動更只有兩天，成效僅是曇花一現，認為市場處應朝向協助攤商永續經營方式規畫，而非只是放個燦爛煙火但毫無成效。
她說，市府推動板橋黃石市場改建，原市場內有許多攤販、美食，但市府將攤商都遷到運動場旁的臨時市場後，生意相當慘澹，多次向市府反映也未見市府推出振興方式，導致攤商無法生存紛紛歇業。認為市府推動府中促銷立意良好，但兩天的促銷成效有限，應更著重當地需要被幫助的攤商，挽救他們的生機。
新北市市場處表示，城韻好市主要目的希望能讓更多民眾注意到府中商圈，期望能帶動人潮持續到府中帶動消費。黃石臨時市場也透過各種方式促銷，市場處並加緊黃石市場改建工程，表示市場處透過各種方式持續進行，協助攤商生意發展。
新北好市套餐及市場消費券須於活動期間內至會場兌換，套餐每人每項限購1份，市場消費券每人限購4份，6月30日中午12點線上開賣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言