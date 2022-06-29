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金山中興及中山路口易逆向危險 增設路燈改善號誌照明
新北市金山區的中興路是連往金山立體停車場及金山老街的主要道路，平時有很多遊客及在地居民車輛通行，民眾反映中興路及中山路口交通標誌及道路，因照明不足易造成駕駛逆向行駛。金山區公所增設6盞路燈及改善交通號誌照明，晚間增亮提升用路安全。
近期區公所接獲民眾反映，中興路及中山路口交通標誌及道路，因照明不足易造成用路人逆向行駛情形，險象環生，考量為避免影響用路人及行車安全疑慮，金山區公所會同交通局及養護工程處研議改善，已在現場增設6盞路燈及增設內罩式交通號誌，改善道路及號誌照明。
今天上午金山區公所等相關單位前往現場了解改善標誌、增設路燈情況，都已完成設置。新北市議員周雅玲表示，此路段鄰近金山人潮熱點金包里街及金山立體停車場，車流量大，先前接獲周邊居民反應道路標示不清，可能會造成通行車輛誤入車道，且路口較昏暗恐導致交通事故
金山區長廖武輝表示，感謝市議員周雅玲議員長期關心金山區內基礎建設及居民通行安全，此次由市府交通局增設內照式號誌LED燈箱照明，相較傳統鋁板號誌依靠車輛光源反光，夜間亮度及識別度均提升，有助於用路人辨識道路；另外增加路燈6盞照明，晚間的亮度有明顯改善，讓來往行人能更安全的通行。
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