新北兒童第二劑疫苗校外接種 6/29開放預約
新北市COVID-19兒童第2劑BNT與莫德納疫苗校外接種，今天開放預約，市府開出14個接種站與243家醫療院所接種，將有7月1日、2日，以及7月8日、9日兩個時段接種。
新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）應變會議，今天上午在市府舉行。市長侯友宜表示，衛生局的疫情報告中顯示，國內疫情仍在挑戰中，新北市仍有5000多例確診，仍要做好防疫的服務。尤其，新北市已經收治62萬人居家照護，醫療量能與照護人數居全國之首。
侯友宜說，新北的防疫為重中之重，需靠團隊中守住防疫，加上市民全力配合，才能度過疫情。
他為第一線的公衛人員打氣表示，防疫的風雨再大仍要全力以赴，守住人民健康。非常感恩第一線的防疫夥伴，唯有團結、隨時檢討、相信專業，才能不受外界干擾。
衛生局長陳潤秋在會中表示，快篩陽確診個案逐漸緩慢下降，專責病床持續縮減，目前占床率42.4%，並依照衛生福利部指示，逐漸轉給照顧非確診患者。
陳潤秋表示，新北市兒童第2劑BNT、莫德納校外疫苗接種，對象是5至12歲的兒童，今天上午9時起至30日上午11時，開放第一期預約；7月6日上午9時至7日上午11時，開放第二期預約。
陳潤秋說，施打地點即期程為，14個接種站為7月1日、2日，243家醫療院所為7月1日、2日，與7月8日、9日。
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