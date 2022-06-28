反對市府修施家古厝 淡水清水巖號召信徒至說明會抗議
新北市百年歷史的淡水「施家古厝」，新北文化局規畫下月施工修復再利用，今日開說明會，卻有清水巖信徒拉白布條抗議，反對修復「施家破厝」。文資人士認為，僅清水巖信徒及重建街等少數民眾反對，一般民眾多無特定立場。文化局表示，會再溝通。
原名「榮記大厝」的施家古厝於2005年公告為縣定古蹟，是日治時期全台最大木材商施坤山的故居，也是淡水市區內僅存的閩南院落建築。
文化局原本規畫修復再利用，卻因54年前都市計畫要開闢六號道路，地方希望古厝可遷移或拆除，且荒廢的古厝修復工法不易，8度流標，最後提高到5千萬元經費才發包，規畫闢步道連接，計畫7月21日施工。
附近淡水清水巖（祖師廟）20多名信徒到場舉白布條抗議，反對保存「施家破厝」，認為當地道路太窄，不利發展，連消防車、救護車都不好進出，要求闢路廢古厝。
清水巖總幹事李建勝說，他從小在當地長大，古厝只有一面牆是舊有，其他都已翻新，古蹟認定上有問題。六號道路遲未開通影響居民安全，連重建街上老屋都無法整修，影響民眾權益。
信徒們說，清水巖其實有心協調，願意出錢遷移古厝，但市府堅持修復，廟宇施工程曾不小心碰到古厝兩片磁磚，就被罰50多萬。
文化局文化設施科長林文中說，市府承諾協助包商和清水巖溝通，才得以發包，若後續協調有困難，將先從中正路8巷一側先修復。修復後，會交給淡水古蹟博物館管理。
新工處用地科表示，六號道路徵收的道路用地已部分返還原地主，再加上市區道路規範，道路斜坡角度須在 12%以下，已決定道路維持現狀，居民有修屋需求申請開發整建時，可說明施工機具如何使用申請路權。
地方人士說，施家古厝擋住清水巖大門，打通將重見光明，交通也更方便，廟方長期以救災車難以進出為訴求，但重建街地形陡、巷弄窄，難以施工。
文資人士說，廟方為爭取門面反對古厝原地修復，但今年端午節祖師廟遶境時，有地方頭人曾請示祖師爺「六號道路可不可以保佑順利開通」，得到的回答是「以和為貴、強求不可取」。
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