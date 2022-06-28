500戶未領 汐止區中低收免費篩劑發放延至7/7

為了減輕弱勢家庭負擔，行政院免費發放低收及中低收快篩試劑，不過，汐止區從月初到現在，領取的人不到七成，還有五百多戶沒有領取，所以，汐止區公所也決定延長發放時間到7/7日，也請符合資格的民眾，趕快前往公所社會課領取。

6/11開始發放，一開始汐止區公所加派人力，利用星期六日分流發放，至於星期一到五，則是在公所一樓設置服務櫃台，讓民眾依自己有空的時間前往領取，原本只發放到6/30日，但是，汐止區低收及中低收入戶目前有2869人，預計發送1萬4,345劑，而截至6/27日為止，只發放了1,937人(815戶），發放率只有67.5%。

汐止區長陳健民指出，汐止區公所從6/11日開始配合中央的政策，低收及中低收入戶每一位都發放5劑的快篩試劑，汐止區目前大概發放了2/3，一共800多戶，還有500多戶沒有來領取，所以，在7/7日之前，請符合資格的低收及中低收入戶帶著身分證、印章還有通知書到公所社會人文課領取，如果幫人代領，本人及代領人雙方身分證、印章、通知書要一併帶過來。

白雲里長陳俊地說，因為低收及中低收入戶家庭，生活比較辛苦，快篩試劑不便宜，一盒五支就要五百元，弱勢家庭難以負擔，所以，也請還沒有領取的，快到公所領快篩試劑。