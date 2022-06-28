快訊

蔡總統拍板！民進黨嘉義市徵召李俊俋、彰化縣黃秀芳

空襲烏克蘭購物中心？ 俄國防部：西方武器彈藥爆炸導致起火

大馬羽賽／僅花26分鐘 麟洋配輕取荷蘭組合晉16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙溪平林里環境「五」讚 里長親力親為獲肯定

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區平林里長黃添松以身作則負責黃金資收站載運，加上里長夫人也是陪在同進同出，也讓居民都相當感佩。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里長黃添松以身作則負責黃金資收站載運，加上里長夫人也是陪在同進同出，也讓居民都相當感佩。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里今年再獲得新北市環保局里環境認證五星級的肯定，環境「五」讚深獲好評，尤其里長黃添松更是以身作則，黃金資收站負責載運工作親力親為，加上里長夫人也是陪在里長同進同出，也讓平林里不論是志工和居民都相當感佩。

已經是正中午太陽正大的時後，雙溪區平林里里長和夫人才剛載完一整車的回收物回到活動中心，里長黃添松和夫人每周都是這樣開著回收車到里內各地或是其他地區去載運回收物，這也是為什麼平林里的黃金資收站每周總是滿滿的回收量。

平林里長黃添松說，環保局里環境認證雖然因為疫情中間停辦兩年，但各項環保工作依然都在進行，今年度再次參加認證，也是獲得五星級的肯定，很感謝里內的志工還有里民一起為了環保工作不遺餘力，

尤其里內黃金資收站的成果更是有目共睹，每個禮拜回收量都很多，變賣的經費都使用在里內急難救助金、醫療補助金、優秀學子獎助學金還有老人共餐等，回饋給鄉親，他們兩人認為這是做好事就不能中斷，因此里長偕同夫人開著車輛四處去載，就算大熱天汗流浹背搬著重物，也是甘之如飴。

雙溪區

延伸閱讀

台南楠西區台3線雙溪橋7/2起動工改建 預計明年2月完工

北巿北投大業路濫倒事業廢棄物 環檢警聯合查獲

瑞芳柑坪里獲環境五星級 人力是最大後盾

行動治理前進東北角偏鄉 侯友宜傾聽在地聲音

相關新聞

新北市每年編3億元 補助139條公車路線

新北市府為縮短城鄉差距，除原有357條市區公車路線，每年還會花近3億元補助139條新巴士路線照顧所有偏鄉民眾基本公共運輸...

萬里仁愛之家獲贈生吐司 長輩嚐鮮好溫馨

為照顧居住在仁愛之家的長輩，新北市議員張錦豪媒合生吐司的業者，製作了五百條的生吐司送往仁愛之家，生吐司不論是冷藏還是冷凍都可以，直接品嚐、回烤或是夾餡料都方便美味，希望讓長輩嚐鮮，得到生活的小確幸。

關心幼兒防疫健康 新北市議員送小黃卡保護套

台灣針對5～11歲以上的兒童全面施打疫苗，由於施打後所發放的小黃卡容易破裂，擔心幼兒未來在使用小黃卡時會不慎破損，因此新北市議員蔡錦賢自掏腰贈送近一萬多份疫苗小黃卡保護套，給淡水三芝石門八里共4區各公私立幼兒園。

雙溪上林里荷花盛開 里長新闢兩公頃花田

每年雙溪區台2丙線兩旁盛開的荷花是夏季一大「嬌」點，荷花、睡蓮、香水蓮等各式蓮花爭相盛開，雙溪上林里荷花田也湧入不少人潮，上林里里長簡德福也趁勢新闢約兩公頃的花田，希望在里內基福公路兩側，打造更豐富的花景。

雙溪平林里環境「五」讚 里長親力親為獲肯定

雙溪區平林里今年再獲得新北市環保局里環境認證五星級的肯定，環境「五」讚深獲好評，尤其里長黃添松更是以身作則，黃金資收站負責載運工作親力親為，加上里長夫人也是陪在里長同進同出，也讓平林里不論是志工和居民都相當感佩。

500戶未領 汐止區中低收免費篩劑發放延至7/7

為了減輕弱勢家庭負擔，行政院免費發放低收及中低收快篩試劑，不過，汐止區從月初到現在，領取的人不到七成，還有五百多戶沒有領取，所以，汐止區公所也決定延長發放時間到7/7日，也請符合資格的民眾，趕快前往公所社會課領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。