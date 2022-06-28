雙溪平林里環境「五」讚 里長親力親為獲肯定

雙溪區平林里今年再獲得新北市環保局里環境認證五星級的肯定，環境「五」讚深獲好評，尤其里長黃添松更是以身作則，黃金資收站負責載運工作親力親為，加上里長夫人也是陪在里長同進同出，也讓平林里不論是志工和居民都相當感佩。

已經是正中午太陽正大的時後，雙溪區平林里里長和夫人才剛載完一整車的回收物回到活動中心，里長黃添松和夫人每周都是這樣開著回收車到里內各地或是其他地區去載運回收物，這也是為什麼平林里的黃金資收站每周總是滿滿的回收量。

平林里長黃添松說，環保局里環境認證雖然因為疫情中間停辦兩年，但各項環保工作依然都在進行，今年度再次參加認證，也是獲得五星級的肯定，很感謝里內的志工還有里民一起為了環保工作不遺餘力，

尤其里內黃金資收站的成果更是有目共睹，每個禮拜回收量都很多，變賣的經費都使用在里內急難救助金、醫療補助金、優秀學子獎助學金還有老人共餐等，回饋給鄉親，他們兩人認為這是做好事就不能中斷，因此里長偕同夫人開著車輛四處去載，就算大熱天汗流浹背搬著重物，也是甘之如飴。