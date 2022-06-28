雙溪上林里荷花盛開 里長新闢兩公頃花田

每年雙溪區台2丙線兩旁盛開的荷花是夏季一大「嬌」點，荷花、睡蓮、香水蓮等各式蓮花爭相盛開，雙溪上林里荷花田也湧入不少人潮，上林里里長簡德福也趁勢新闢約兩公頃的花田，希望在里內基福公路兩側，打造更豐富的花景。

每年可吸引近11萬人次到訪的雙溪荷花田，滿池荷花與各式蓮花在藍天白雲下爭妍鬥艷，這幾年在區公所及當地里長簡德福維護下，賞花路線及各項設施都很完善，也讓遊客大讚。

上林里長簡德福說，雙溪上林荷花田曾經獲得全國賞花熱點第一名的殊榮，這幾年每到夏季就會湧入賞花人潮，原本的田埂小徑也鋪上石板讓賞花更好行，池上還有擺放LED燈，白天賞荷，晚上可以欣賞睡蓮相當浪漫，白天夜晚各有不同的景色。

雙溪上林荷花田佔地有7公頃多，最近上林里里長簡德福又新闢約兩公頃的花田，同樣是種上荷花和蓮花，還有其他草花，另外還有木製盪鞦韆，要將基福公路兩側打造延途更豐富的景色，歡迎民眾前來賞花。