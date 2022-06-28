台鐵五堵站鐵棚架鏽蝕 曾有鋼條掉落鐵軌旁乘客心驚
新北市立法委員賴品妤今天表示，台鐵五堵車站鐵軌上方棚架，出現鐵條鏽蝕穿孔，甚至發生鏽蝕鋼條掉落鐵軌旁的狀況，要求台灣鐵路管理局改善。台鐵局近日就會施工，維護列車及乘客的安全。
賴品妤27日與新北市議員張錦豪、周雅玲，邀台鐵局人員會勘五堵車站棚架安全問題。因為有人發現棚架長期缺乏維護，導致鏽蝕穿孔，甚至度掉，擔心影響乘客及鐵路安全，向賴品妤及市議員陳請，要求台鐵修繕。
賴品妤表示，台鐵在汐東捷運、基隆捷運完工之前，是汐止、基隆間最重要的大眾運輸工具，台鐵有責任守護乘客與員工安全。
她說，到五堵車站勘查棚架，確實有多處鋼條已鏽蝕，甚至穿孔，鋼條若再掉落到鐵軌上，恐危及列車安全，要求台鐵局必須趕緊施工改善。
賴品妤表示，先前就曾向台鐵反映此一問題，台鐵局已著手辦理相關改善工程，預計本周動工，將鏽蝕部分先切除，後續工程另行評估。她會持續監督進度，讓搭乘台鐵的民眾安心。
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