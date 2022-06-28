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關心幼兒防疫健康 新北市議員送小黃卡保護套

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員蔡錦賢自掏腰贈送近一萬多份疫苗小黃卡保護套，給淡水三芝石門八里共4區各公私立幼兒園。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員蔡錦賢自掏腰贈送近一萬多份疫苗小黃卡保護套，給淡水三芝石門八里共4區各公私立幼兒園。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣針對5～11歲以上的兒童全面施打疫苗，由於施打後所發放的小黃卡容易破裂，擔心幼兒未來在使用小黃卡時會不慎破損，因此新北市議員蔡錦賢自掏腰贈送近一萬多份疫苗小黃卡保護套，給淡水三芝石門八里共4區各公私立幼兒園

新北市議員蔡錦賢特別專程到淡水區，一信幼兒園親自贈送小黃卡套給一信幼兒園的小朋友

市議員蔡錦賢表示，非常感謝一信幼兒園麥瓊媛園長全程陪同，除了贈送小黃卡套，更是關心小朋友的教學環境，幼兒是國家未來的棟樑，未來再新北市議會也會積極爭取兒童托育津貼及教育補助金，讓小朋友的家長可以更加放心。

新北市議員蔡錦賢與淡水一信關係良好，淡水一信麥勝剛主席及淡水一信副董事長麥瓊媛，長期為地方熱心慈善公益，為教育付出不遺餘力的精神，為之感動，也希望透過贈送小黃卡套給一信幼兒園，表達對於淡水一信回饋地方用心的認同與支持。

淡水 幼兒園

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