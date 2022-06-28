萬里仁愛之家獲贈生吐司 長輩嚐鮮好溫馨

為照顧居住在仁愛之家的長輩，新北市議員張錦豪媒合生吐司的業者，製作了五百條的生吐司送往仁愛之家，生吐司不論是冷藏還是冷凍都可以，直接品嚐、回烤或是夾餡料都方便美味，希望讓長輩嚐鮮，得到生活的小確幸。

新北市議員張錦豪說，新北市仁愛之家，是新北市府為了照顧孤苦無依的長輩而創立，平時常常到仁愛之家關心長輩，這次接到好友生吐司業者的來電，表達想要一起照顧仁愛之家長輩，於是促成了這個捐贈，希望也讓長輩可以嚐嚐生吐司的美味。

一直以來市議員張錦豪都相當關注仁愛之家長輩的營養均衡，也希望透過自己的關注能夠拋磚引玉，讓更多的愛心、企業或是團體，可以一起來照顧仁愛之家的老人家，讓他們透過多元的餐食、點心，獲得一些生活上的小確幸以及感受到來自社會的溫暖。

業者與市議員除了到仁愛之家分送生吐司，也現場教長輩如何保存生吐司，不論是冷藏還是冷凍都可以，而退冰後不論是直接品嚐、回烤或是夾餡料都方便美味，希望能夠帶給仁愛之家的長輩不一樣美食的新鮮感，每天都能夠擁有並保持愉快的身心。