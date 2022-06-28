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2022永和經典好歌演唱會 仁愛公園周末登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和區公所將於7月2日至3日晚間7時於永和仁愛公園音樂舞台舉辦「2022新北市永和區經典好歌演唱會」。圖／永和區公所提供
永和區公所將於7月2日至3日晚間7時於永和仁愛公園音樂舞台舉辦「2022新北市永和區經典好歌演唱會」。圖／永和區公所提供

為帶給民眾經典好歌，一睹民歌唱將精彩表演，永和區公所將於7月2日至3日晚間7時於永和仁愛公園音樂舞台舉辦「2022新北市永和區經典好歌演唱會」，讓民眾感受實力派歌手演唱經典校園民歌及國台語老歌，享受溫馨的音樂之夜。

永和區公所說明，7月2日「校園民歌之夜」邀請到施孝榮、殷正洋、周子寒、李明德、陳艾湄及王瑞瑜等民歌唱將，帶來膾炙人口的經典校園民歌，回憶當年青春的旋律。

7月3日「國台語老歌之夜」則由許富凱、于櫻櫻、劉行格、陳倫倫、琳娜及連燕燕、連燕秋等實力派歌手，演唱大家耳熟能詳、朗朗上口的經典國台語老歌，帶領大家一起進入音樂的時光隧道。

活動代言人新北市議員連斐璠表示，近年因疫情導致人際互動減少，這次特別在7月第一個周末規畫2場演唱會，帶來四、五、六年級生喜愛的校園民歌及國台語老歌，盼藉回味歌曲所乘載的共同美好記憶，讓大家在生活中找回更多連結。

永和區長陳怡君表示，永和是充滿藝術人文的城市，每年都舉辦多元化藝文活動，廣受當地居民好評；仁愛公園大音樂台翻新工程已於日前完工，不僅拉寬觀看區椅座的間距，使出入更流暢，同時翻新地磚、重新粉刷舞台，並增加無障礙通行空間，希望創造更好的展演空間。

永和區公所將於7月2日至3日晚間7時於永和仁愛公園音樂舞台舉辦「2022新北市永和區經典好歌演唱會」。圖／本報資料照片
永和區公所將於7月2日至3日晚間7時於永和仁愛公園音樂舞台舉辦「2022新北市永和區經典好歌演唱會」。圖／本報資料照片

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