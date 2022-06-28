新北市每年編3億元 補助139條公車路線

新北市府為縮短城鄉差距，除原有357條市區公車路線，每年還會花近3億元補助139條新巴士路線照顧所有偏鄉民眾基本公共運輸需求，更陸續開放個人公車、幸福巴士、幸福小黃、長照車隊，提供多元服務。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，近年與新北市公車公會合作將公車客製化，開發跳蛙公車APP平台，由公車業者經營管理，利用網路平台媒合有公車通勤通學需求的民眾和公車業者，配合1280定期票、轉乘優惠等，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

林詩欽指出，新北市共有357條公車路線，其中包含62條跳蛙公車，主要是提供上班通勤，平日約1至2個班次，假日不營運，但多數民眾仍使用一般公車、快速公車、新巴士等，且尖峰班次較密集，離峰則維持基本服務的班次，交通局並滾動式檢討調整，以滿足民眾需求。

林詩欽表示，對於偏鄉地區，目前在各行政區皆有市區公車、快速公車及新巴士，交通局近年也再配合交通部推動偏鄉地區的幸福巴士、幸福小黃等，及新增跨平溪、雙溪、貢寮的新巴士路線，市府每年編列近3億元來維持偏鄉地區基本的運輸服務，區公所也投入人力管理。

交通局表示，從今年5月開始因受疫情影響，民眾低度活動，部份公車路線在離峰有減班的機制，最近則隨疫情趨緩，公車班次會逐漸恢復正常，不讓民眾權益受到影響。