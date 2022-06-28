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新北聯合海葬成長逾7倍 2日本人選擇在台回歸大海

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
佐藤太太（左）的先生在日本過世後，將他的骨灰回來參加海葬。圖／新北民政局提供
佐藤太太（左）的先生在日本過世後，將他的骨灰回來參加海葬。圖／新北民政局提供

新北市府今日舉辦聯合海葬，共10位先行者從家屬懷抱中回歸大海，其中有2名為日本籍，高橋先生因熱愛自由跟妻子共許海葬之約；佐藤先生則是鍾愛台灣，生前便向妻子指定要在台海葬。民政局長柯慶忠表示，截至今年5月，已有1萬2384人參與環保葬，相較升格前成長逾7倍。

為高橋先生送行的妻子周女士說，丈夫生前就已跟她共許海葬之約，今日送丈夫一程，完成了一半心願，她交代兒女，在她身後也要以海葬方式將她帶到父親身邊，再續夫妻情緣。

佐藤太太則說，早年與丈夫定居日本，丈夫卻總惦念台灣的好山好水，「他走遍各地美景，最大心願就是能永遠在台灣遨遊」，病後最常說的就是身後要在臺灣海葬，無病無痛地自在環遊，丈夫今年2月離世，得知新北辦理年度聯合海葬，便規畫5月返台，今日總算圓滿丈夫遺願。

柯慶忠說，新北自升格以來至今年5月，已有1萬2384人參與環保葬，相較升格前僅1666人，成長逾7倍；單今年初至5月，參加環保葬者達730名，較去年同期多出40名；此外，新北聯合海葬不分縣市及國籍，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明即可報名，全程不收取費用，截至目前已有一名新加坡籍、三名日本國籍參與海葬環保葬。

殯葬管理處長黃秀川表示，新北特別在木製安息盒內鋪上花瓣，再由環保無毒的安息袋裝盛先行者骨灰，海葬進行時僅拋灑安息袋，伴隨鮮花一同撒向大海，落實潔葬新殯葬文化。

民政局補充，今年新北將舉辦5場次聯合海葬，後續3場分別於7月27日、8月26日及9月23日辦理，相關資訊可至新北市民政局生命終章網站查詢。

新北市府今日舉辦聯合海葬，共10位先行者從家屬懷抱中回歸大海，圖為高橋先生妻子周女士。圖／新北民政局提供
新北市府今日舉辦聯合海葬，共10位先行者從家屬懷抱中回歸大海，圖為高橋先生妻子周女士。圖／新北民政局提供

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