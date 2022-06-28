新北海葬2名日本籍先行者參加 永遠遨遊台灣

新北市府今天舉行聯合海葬，其中有家屬為2名日籍過世者送行。高橋生前與妻子約定一起海葬續夫妻緣；左藤的妻子則帶著丈夫骨灰回到其生前熱愛的台灣海葬，圓滿丈夫遺願。

新北市政府民政局今天辦理聯合海葬，10名先行者由家屬將骨灰灑向大海。其中，有2名日本籍往生者回歸大海。

民政局新聞稿表示，70多歲的高橋熱愛自由，婚後就與台灣的妻子共許海葬之約；今天為高橋送行的妻子周女士說，今日送丈夫一程，完成一半心願，她交代兒女，在她身後也要以海葬將她帶到父親身邊，再續夫妻情緣。

民政局說，另一名日籍的佐藤，妻子是台灣人，他十分愛台灣，生前曾說「走遍各地美景，最大心願就是能永遠在台灣遨遊」，希望領略這個美麗島嶼。

佐藤的妻子早年與丈夫定居日本，但左藤卻經常惦記台灣的山水，甚至生病期間也不斷提到身後要在台灣海葬自在環遊；她說，丈夫今年2月於日本離世，得知新北辦理年度聯合海葬，便規劃於5月返台，今天總算圓滿丈夫遺願。

市府殯葬管理處長黃秀川表示，今天在木製安息盒內鋪上花瓣，再由環保無毒的安息袋裝盛先行者骨灰，海葬進行時僅拋灑安息袋，伴隨鮮花一同撒向大海。

民政局長柯慶忠表示，環保自然葬接受度愈來愈高，新北市聯合海葬不分縣市及國籍，家屬只要攜帶火化許可證及相關證明就可報名，全程不收取費用。

柯慶忠說，新北升格以來至今年5月，已有1萬2384人參與環保葬，比升格前僅1666人，整體成長到逾7倍；除已歸化為中華民國籍者，共有4名新加坡籍、日本籍的先行者參與海葬。