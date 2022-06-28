北市日租套房違規較去年同期暴增5成 查獲至少罰10萬
台北市觀光傳播局今天表示，北市府持續查緝俗稱日租套房的非法旅宿，今年投入更多人力稽查，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元，和去年同期相比已成長超過五成，而近期不少案例違規事項為「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」等，遭查獲後至少遭處罰10萬元以上罰金。
觀傳局表示，去年非法旅宿的裁罰件數為144件、裁罰金額新台幣1459萬元，裁處件數已創下歷史新高。
觀傳局表示，近期不少案例顯示，有「一年中僅少量次數出租」、「新加入訂房平台刊登出租」或「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」者，遭到查獲後，至少遭處罰10萬元以上罰金，之後觀傳局或北市府陳情，希望以初犯不罰、給予改過機會，或希望降低罰金等；觀傳局表示，發展觀光條例訂有非法經營旅宿業的最低罰鍰額，不論經營次數或收入多寡，採一案一罰，法規並無減免罰款額或不罰空間，均須依法裁罰。
觀傳局表示，也有受罰業者表示短租為不動產出租的一環，其短租並無旅館業經營意向等，進而向北市府提起訴願，其後因事證屬實遭北市府駁回訴願。觀傳局表示，發展觀光條例有定義，以日、周等期間出租不動產供住宿、休息，即為發展觀光條例所認定的「旅館業」，因此提醒建物於出租前，務必要注意出租的相關法規。
觀傳局表示，北市府訴願決定案例顯示，在經營事證屬實情形下，無撤銷罰單成功的案例，因此奉勸有經營日租套房情形者，儘早下架。
觀傳局表示，觀傳局另提供檢舉獎金數據，自2020年3月檢舉獎金辦法上路至今年6月中，受理有效檢舉獎金件數182件，已裁處148件，已發檢舉獎金97件，合計發放145萬5千元，並持續收繳與發放獎金作業。
觀傳局表示，日租套房案例常有訂房後卻不能退款的消費爭議，返國民眾入境時，應選擇合法的防疫旅館，權益才有保障。對於不慎入住日租套房者，可依觀傳局公布方式，將訂房資料與付費證明及屋內照片等，向觀傳局申請檢舉獎金，經行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，觀傳局將給予1案新台幣1萬5千元的獎金。
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