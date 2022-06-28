快訊

莊人祥估本土跌破萬例「沒大家想得這麼快」：也許要到七月底

不忍妻中風臥榻30年 夫動手悶死她 檢辯求情判刑2年半

Novavax疫苗月底50幾萬到貨何時打？莊人祥：7月14日後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市日租套房違規較去年同期暴增5成 查獲至少罰10萬

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
非法旅宿實際案例，業者將地下室(圖中右方向下之樓梯處)供旅客住宿。圖／觀傳局提供
非法旅宿實際案例，業者將地下室(圖中右方向下之樓梯處)供旅客住宿。圖／觀傳局提供

北市觀光傳播局今天表示，北市府持續查緝俗稱日租套房的非法旅宿，今年投入更多人力稽查，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元，和去年同期相比已成長超過五成，而近期不少案例違規事項為「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」等，遭查獲後至少遭處罰10萬元以上罰金。

觀傳局表示，去年非法旅宿的裁罰件數為144件、裁罰金額新台幣1459萬元，裁處件數已創下歷史新高。

觀傳局表示，近期不少案例顯示，有「一年中僅少量次數出租」、「新加入訂房平台刊登出租」或「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」者，遭到查獲後，至少遭處罰10萬元以上罰金，之後觀傳局或北市府陳情，希望以初犯不罰、給予改過機會，或希望降低罰金等；觀傳局表示，發展觀光條例訂有非法經營旅宿業的最低罰鍰額，不論經營次數或收入多寡，採一案一罰，法規並無減免罰款額或不罰空間，均須依法裁罰。

觀傳局表示，也有受罰業者表示短租為不動產出租的一環，其短租並無旅館業經營意向等，進而向北市府提起訴願，其後因事證屬實遭北市府駁回訴願。觀傳局表示，發展觀光條例有定義，以日、周等期間出租不動產供住宿、休息，即為發展觀光條例所認定的「旅館業」，因此提醒建物於出租前，務必要注意出租的相關法規。

觀傳局表示，北市府訴願決定案例顯示，在經營事證屬實情形下，無撤銷罰單成功的案例，因此奉勸有經營日租套房情形者，儘早下架。

觀傳局表示，觀傳局另提供檢舉獎金數據，自2020年3月檢舉獎金辦法上路至今年6月中，受理有效檢舉獎金件數182件，已裁處148件，已發檢舉獎金97件，合計發放145萬5千元，並持續收繳與發放獎金作業。

觀傳局表示，日租套房案例常有訂房後卻不能退款的消費爭議，返國民眾入境時，應選擇合法的防疫旅館，權益才有保障。對於不慎入住日租套房者，可依觀傳局公布方式，將訂房資料與付費證明及屋內照片等，向觀傳局申請檢舉獎金，經行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，觀傳局將給予1案新台幣1萬5千元的獎金。

非法旅宿實際案例，業者將地下室供旅客住宿，該空間寬僅有約2公尺，且上鋪堆雜物。
非法旅宿實際案例，業者將地下室供旅客住宿，該空間寬僅有約2公尺，且上鋪堆雜物。

觀傳局 北市 套房

延伸閱讀

陳時中將參選北市 張善政：民眾心裡都有一把尺

北市警「扣車+重罰」嚇阻未成年無照駕駛 最高罰1.2萬

北市疫苗1小時7千人預約 蔡炳坤：5歲以下7月中開打

北市嚴查日租套房 111年已罰93件942萬元

相關新聞

北市警「扣車+重罰」嚇阻未成年無照駕駛 最高罰1.2萬

為有效防制未成年無照駕駛行為致生交通事故，北市警察局今年1月起執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，統計今年1至5...

北市疫苗1小時7千人預約 蔡炳坤：5歲以下7月中開打

台北市第18期疫苗預約系統今天上午9點開放預約，將提供5萬4839劑疫苗接種。北市副市長蔡炳坤表示，今天系統開放1小時，...

北市日租套房違規較去年同期暴增5成 查獲至少罰10萬

台北市觀光傳播局今天表示，北市府持續查緝俗稱日租套房的非法旅宿，今年投入更多人力稽查，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額9...

行政不中立?黃珊珊備詢 議員轟一派胡言報告怒丟垃圾桶

正準備參選年底北市長選戰的北市副市長黃珊珊，遭質疑占用行政資源選舉、行政不中立。黃珊珊今赴議會大會備詢說明行政不中立案，...

疫情趨緩 新北校園專案辦公室暑假交接回市府

新北市府4月底由校園防疫團隊、防疫專案管理師及護理師組成校園防疫專案辦公室，協助各校解決防疫問題。如今疫情趨緩，加上候用...

金山區機車在地考照7月18日起報名 金山萬里120人名額

新北市金山區公所為服務在地鄉親，8月17日在金山區運動休閒廣場辦理機車在地考照，年滿18歲並設籍於金山區及萬里區的居民，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。