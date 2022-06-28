行政不中立?黃珊珊備詢 議員轟一派胡言報告怒丟垃圾桶

正準備參選年底北市長選戰的北市副市長黃珊珊，遭質疑占用行政資源選舉、行政不中立。黃珊珊今赴議會大會備詢說明行政不中立案，議員汪志冰不滿黃珊珊「瞭解民情」說法，砲轟黃珊珊「強詞奪利、一派胡言」，並當場將黃珊珊的書面報告丟進垃圾桶。

黃珊珊則表示，當天有政黨擬參選人在現場，因是在公開場域，所以當時沒有特別處理，未來會注意相關細節，並謹守行政中立。對於議員的建議也會檢討改進，也接受議長裁示未來行程會通知議員，市政建設也會注意行程中立的問題。

黃珊珊今天赴議會說明行政不中立案，黃珊珊報告時提到，當天6月12日視察福華、華榮市場行程，是由產發局市場處安排，並通知自治會，當天是公務行程，市政考察分公開及不公開，當天為不公開，由自治會接待，是要跟市場討論精進計畫。

至於有政黨擬參選人到現場，黃珊珊說，因是公開場域，所以當時沒有特別處理，未來會注意相關細節，並謹守行政中立。對於議員的建議也會檢討改進，也接受議長裁示未來行程通知議員，市政建設也會注意行程中的問題。

黃珊珊也提到，她昨天的市政考察行程，已有民進黨籍議員在現場，她也提醒同仁保持行政中立，也會跟議會說明，請議員指教。

不過議員汪志冰不滿黃珊珊的說法，並當場將黃珊珊行政不中立案的書面報告丟到垃圾桶，汪志冰批評，黃珊珊的書面報告只有「強詞奪利、一派胡言」，質疑黃6月7日通知市場處要視察福華及華榮市場，理由是了解民情，堂堂副市長要到市場了解民情？是要了解哪些議題？

黃珊珊回應，當場是討論市集精進計畫、並補助攤商改善，遭汪志冰反批，北市府6月8日已經開記者會定案。