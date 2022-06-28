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產業用電大戶調漲15% 侯友宜：恐衝擊民生物價

中央社／ 新北28日電

新北市長侯友宜今天表示，工業用戶電價調漲也會衝擊民生，政府面對這波電價調漲，要做好完善配套措施及電力規劃，讓民生物資衝擊降到最少，並考量國際趨勢做好準備。

經濟部電價費率審議會27日決議，平均電價調幅為8.4%，高壓及特高壓的產業用電大戶，電價調漲15%。

市長侯友宜今天出席社會局表揚性別友善及性別暴力防治工作優良社區後接受聯訪，他被問到怎麼看產業用電大戶調漲，會不會擔心影響民生物資。

侯友宜說，這幾年看見物價通貨膨脹，帶來民生經濟衝擊，人民生活過得非常辛苦，所以，政府在調整電價時要苦民所苦。

他認為，這次工業大戶的用電電價調整幅度不少，這些也會轉嫁到民生的市民，民眾還是因物價高漲，壓力會更大；政府面對這波電價的調漲，配合國際趨勢要做好完善的配套措施，也要做好長遠電力規劃，讓民生物資的衝擊能降到最小。

電價 新北市長 侯友宜

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