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北市警「扣車+重罰」嚇阻未成年無照駕駛 最高罰1.2萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市警察局今年初祭出「扣車+重罰」專案執法，效果顯著，考量疫情趨緩及暑假將屆，將會強化執法。圖／北市警察局交通大隊提供
北市警察局今年初祭出「扣車+重罰」專案執法，效果顯著，考量疫情趨緩及暑假將屆，將會強化執法。圖／北市警察局交通大隊提供

為有效防制未成年無照駕駛行為致生交通事故，北市警察局今年1月起執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，統計今年1至5月止，未成年無照駕駛違規及事故件數均較去年同期下降4成，效果顯著，但考量疫情趨緩及暑假將屆，學生出遊機會增加，警方將持續強化執法，違規者將處6千至1.2萬元罰鍰。

北市警察局今年初祭出「扣車+重罰」專案執法，統計今年1至5月止，取締未成年無照駕駛違規總計1103件、交通事故發生64件，較去年同期大幅下降4成。

觀察部分未成年駕車常有闖紅燈、未戴安全帽、逆向行駛、超速等違規行為，顯見青少年族群無照駕駛除不熟悉交通安全規則外，也缺乏安全防禦駕駛觀念。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未成年無照駕駛處6千以上、1.2萬元以下罰鍰及施以道路交通安全講習，並依據處罰條例第85條之2規定移置保管車輛。

若家長（車主）明知未勸阻，則依處罰條例第21條第5項舉發，加罰車輛所有人6千至1.2萬元罰鍰，並記該車違規紀錄一次。

警察局交通大隊呼籲，因近期適逢疫情趨緩及暑假到來，部分青少年恐貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎（駕）車上路，警方將強化執法及移置保管車輛作為，並即時提醒家長應善盡保護管教責任遏止再犯，避免傷了荷包及交通事故發生，共同來保護未成年及其他用路人的交通安全。

未成年 警察

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