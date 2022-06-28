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疫情趨緩 新北校園專案辦公室暑假交接回市府
新北市府4月底由校園防疫團隊、防疫專案管理師及護理師組成校園防疫專案辦公室，協助各校解決防疫問題。如今疫情趨緩，加上候用校長8月回到教育局，辦公室將把業務移交回市府。市長侯友宜今受訪說，辦公室對確診者全力以赴，讓學生平安度過這場疫情，面對暑假會快速調整策略方向，讓大家回到正常生活。
侯友宜赴校園防疫專案辦公室表揚團隊，受訪說新北有1464所學校及幼兒園，近50萬的學生，疫情又是重中之重，為讓學生安心求學，成立校園防疫專案辦公室，由個管師、護理師完成所有居隔單的開立、trace系統填寫、個案防疫指導、心理關懷等，電話達2萬多通、4000筆Trace系統團體名冊及逾20萬張居隔書開立，並核發逾45萬劑快篩試劑。
侯友宜也提到，雖然暑假會快速調整策略方向，直到大眾能安全回到正常生活。
專案辦公室主任龔東昇說，辦公室針對學校在新的防疫政策下的橫向及縱向聯繫，讓學校不會漏接掉防疫訊息。8月辦公室中身兼個管師的候用校長，將回到教育局實習，因此會陸續交接，防疫回到市府各個單位，但防疫工作不會間斷，會持續進行。
已服務28年的深坑國中退休護理師李素華表示，去年5月到7月主動支援衛生局，協助做疫調、匡列及開居隔單，還排三班制輪值。知道大眾對於疫情都很慌亂，盼能借一己之利幫助學生。
專案辦公室個管師、候用校長王虹娟說，身為2個國小學童的家長與個管師雙重身分，面對疫情特別有感觸，感謝市府讓學童全面施打疫苗及早獲得保護力，規畫施打流程、安排兩日疫苗假、居家線上教學讓家長安心。
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