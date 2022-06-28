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金山區機車在地考照7月18日起報名 金山萬里120人名額
新北市金山區公所為服務在地鄉親，8月17日在金山區運動休閒廣場辦理機車在地考照，年滿18歲並設籍於金山區及萬里區的居民，皆可報名參加，7月18至22日報名，名額有金山區100人、萬里區20人，額滿即停止受理報名。如有交通違規案件，請先至監理站辦理繳清方可報名。
民眾請攜帶體格檢查合格之駕照登記書1張、1吋半身大頭照3張、身分證正反面影本及報名規費250元至公所1樓服務台報名。
金山區長廖武輝今天表示，往年公所辦理機車在地考照，民眾熱情參與，有限的名額往往都在1周內就報名額滿，故每年都排除困難積極地向台北市區監理所基隆監理站爭取辦理在地考照服務。提醒要報名的民眾盡快進行體檢，以免錯過一年一度的在地考照活動。
金山區公所表示，今年區公所一樣會有熱心的機車教練，於8月12至16日晚間6時至9時，在運動休閒廣場路考場地實施路考輔導，請應考人多加利用。民眾使用路考練習場時請自備合格機車，配戴安全帽，並由已有機車駕照之親友陪同前往，全程需遵守防疫規範配戴口罩並避免群聚。
公路總局為降低機車駕駛人肇事率以及保障交通安全，近年增修機車駕照筆試題庫至1600餘題及新增120題機車情境式考題，考量汽、機車駕照筆試題庫內容已有差異性，自去年5月3日起，民眾持汽車駕照申請報考機車駕照，仍應考筆試合格後始得參加路考。筆試題庫及線上模擬考系統請搜尋:中華民國交通部公路總局/首頁/監理服務/筆試題庫。
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