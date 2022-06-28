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北市疫苗1小時7千人預約 蔡炳坤：5歲以下7月中開打

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔡炳坤表示，昨天中央ACIP已通過建議，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種2劑基礎劑，間隔4至8周以上，可望7月中下旬開始接種第1劑疫苗。圖／本報資料照片
蔡炳坤表示，昨天中央ACIP已通過建議，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種2劑基礎劑，間隔4至8周以上，可望7月中下旬開始接種第1劑疫苗。圖／本報資料照片

北市第18期疫苗預約系統今天上午9點開放預約，將提供5萬4839劑疫苗接種。北市副市長蔡炳坤表示，今天系統開放1小時，已預約完成7097人，包括莫德納4336人、BNT1213人、高端280人、兒童BNT(5至11歲)1268人，本期預約至明天下午5點為止，接種日期為7月4日至7月10日。

蔡炳坤表示，昨天中央ACIP已通過建議，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種2劑基礎劑，間隔4至8周以上，可望7月中下旬開始接種第1劑疫苗。

蔡表示，國內疫苗即將進入「全齡接種」，台北市已做好接種準備，包括納入疫苗預約系統（以診所為主）、各大醫院兒童特約門診、分區於學校開設疫苗接種站（幼兒園造冊）等三種管道，等中央確定接種期程，將盡快提供接種服務。

莫德納疫苗 北市 蔡炳坤

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