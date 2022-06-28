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北市嚴查日租套房 111年已罰93件942萬元

中央社／ 台北28日電

為遏止非法旅宿日租套房亂象，台北市觀傳局積極查緝違規業者，今年截至5月底已裁罰93件、942萬元，比去年同期成長超過5成，且違規業者訴願皆不曾成功銷單。

北市觀傳局去年稽查非法日租套房，共開出144件、新台幣1459萬元罰單，裁罰件數與金額皆創下歷史新高，不過觀傳局今天發布新聞稿指出，今年投入更多人力，截至5月底已裁罰93件、942萬元，無論件數與金額都比去年同期成長超過5成。

觀傳局表示，不少違規業者遭查獲後，向局裡陳情「一年中僅少量次數出租」、「新加入訂房平台刊登出租」或「僅於建物契約空檔期間進行短期出租」，希望降低罰金甚至不罰，還有業者提起訴願，供稱只是短租而不是經營旅館。

觀傳局指出，依據發展觀光條例，不論經營次數或收入多寡，非法旅宿訂有最低罰鍰額，無減免或不罰空間，且在違規事證屬實下，從未有訴願後成功撤銷罰單的案例，奉勸經營日租套房者儘早下架。

觀傳局呼籲，日租套房常發生消費爭議或有安全疑慮，民眾應選擇合法的旅館住宿才能保障權益，若不慎入住者，可備齊訂房資料、付費證明及屋內照片，向觀傳局申請檢舉獎金，確認違規事實並裁罰完成後，將發給1件1萬5000元的獎金。

觀傳局表示，自109年3月提供檢舉獎金後，至今已受理182件有效檢舉，其中97件已完成裁罰並發給獎金，共發放145萬5000元。

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