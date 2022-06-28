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紓解台64線塞車問題 下三重匝道將不可右轉光復路

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局宣布，台64線下三重匝道車輛將將禁止右轉光復路，以紓解該段車流。圖／新北市交通局提供
新北市交通局宣布，台64線下三重匝道車輛將將禁止右轉光復路，以紓解該段車流。圖／新北市交通局提供

新北市交通局宣布，為改善台64線下三重匝道常態性車流壅塞情形，自7月1日上午6時起，台64線下三重匝道車輛將禁止右轉光復路，以紓解台64線下匝道回堵的車流及改善路口壅塞情形。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，因台64線下三重匝道銜接疏洪西路與光復路口，經常有多股車流交織且號誌時制為多時相管制，上、下午尖峰時段車流常態壅塞回堵長度約360公尺，壅塞嚴重時車隊長度更達1公里以上。

林昭賢指出，為改善該路口經常性壅塞，決定規範下匝道車輛僅能直行疏洪西路，禁止右轉光復路，以減少路口轉向衝突，並配合調整路口號誌，預期改善後可縮短車流停等長度100公尺以上，路口平均延滯秒數可由90秒縮減至70秒以下。

交通局提醒原本下匝道經由光復路往中山橋(台1線)的車輛須改直行疏洪西路右轉光復路2段143巷，至中興北街接回新北大道2段上中山橋；另往重新橋(台1甲線)的車輛則可經由頂文路或興德路左轉光復路2段接回重新路5段。

交通局已在下匝道口設置預告標誌，沿線並增設改道動線牌面，以引導用路人行駛，也請用路人遵守號誌、標誌標線及警警、義交指揮通行，確保路口通行安全與順暢。

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