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陳時中準備選台北市長？侯友宜：應「堅守個人崗位」
衛福部長陳時中日前宣布將不再出席記者會，被外界懷疑是準備參選台北市長，遭批落跑指揮官。新北市長侯友宜表示，疫情趨緩程度仍不足，每天還有4萬人確診，大家都應「堅守個人崗位」，全力以赴做好自己的工作。
侯友宜說，疫情雖然有緩降，但調降的幅度仍不足，全國每天還有4萬例確診個案，新北也將近有5000個，緩降速度不夠快時，疫情還是受到嚴峻挑戰，每個人都應堅守個人工作崗位，戰戰兢兢，全力以赴，做好坊億。
侯友宜指出，這樣才能讓民眾在疫情期間能夠平安、順利，進而度過轉型期，同時將市政工作做好。他說，每一個人站在自己工作角色上，都要不斷接受挑戰，全力以赴。
另外恩恩爸昨晚又在臉書PO文。質疑恩恩的送醫過程。侯友宜回營，他完全可以理解這樣的心情，所以他一早已指示衛生局來對外說明，讓大家能夠了解狀況。
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